«Вы слышали, что ваш муж стрелял в ребенка?» 14 25.06.2022, 12:00

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Экс-главарь ГУПОПиК и его жена прячутся от журналистов.

Новые подробности стрельбы в столичном жилом комплексе «Каскад» опубликовал телеканал «Белсат».

На 16-летнего подростка, ставшего жертвой милицейского своеволия, завели уголовное дело. По данным «Нашей Нивы», ребенок остается под конвоем в военном госпитале – пуля попала в ногу, уже сделали две операции.

А вот экс-начальник ГУБОПиКа Андрей Паршин, который выстрелил в подростка, до сих пор не задержан. Дела он не комментирует, а СМИ, которые выясняют ситуацию, назвал «бандитскими и фашистскими».

21-го июня в районе «Каскад» экс-начальник ГУБОПиКа Андрей Паршин с матами прицепился к компании детей, которые находились во дворе, и пытался их прогнать.

Младшему из детей было 11 лет. Старший из компании, 16-летний Евгений, ответил, что «они живут в свободной стране, и вольны выбирать лавочку». Паршин на это ответил насилием:

«Схватил за майку, разорвав ее одним движением, дал парню по лицу. Но Евгений - кандидат в мастера спорта по гребле, спортивный парень. Он нашел ответный аргумент, в результате чего Паршин оказался на земле. Поднявшись, начал стрелять из пистолета у детей», - рассказал свидетель стрельбы.

16-летний Евгений был ранен в ногу, но именно на него завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Ночью в квартиру семьи ворвались с обыском губопиковцы. Сейчас парень в военном госпитале, где перенес две операции.

«То, что человек там находится, к сожалению, может использоваться не только для того, чтобы его там лечить, но и для того, чтобы лишить туда свободного доступа адвоката», – отмечает юрист Михаил Кирилюк.

Других детей увезли на милицейских машинах и начали запугивать, чтобы они никому ничего не рассказывали, так как иначе их ждет тюрьма. Паршина же никто не задержал.

Журналисты пытались поговорить с милицейским начальником, на телефонный звонок ответила его жена:

- Наталья, вы слышали об очень громкой стрельбе…

- С кем я разговариваю?

- Витовт Сивчик, телеканал «Белсат».

- Я не хочу разговаривать с телеканалом «Белсат»!

- Но вы слышали, что ваш муж стрелял в ребенка?

Журналисты «Зеркала» дозвонились непосредственно до Паршина, но вместо разговора экс-глава ГУБОПиКа назвал их «бандитским, фашистским и преступным каналом» и бросил трубку.

«Наверное, ему нечего сказать. Наверное, он не может, даже такой высокий руководитель ГУБОПиКа, ничего придумать в свое оправдание. Ведь здесь все слишком очевидно», - говорит юрист Михаил Кирилюк.

Статья 29-й закона «О милиции» прямо запрещает использовать оружие в отношении несовершеннолетних, а третья часть 426 – ой статьи Уголовного кодекса – «Превышение служебных полномочий, совмещенное с насилием», - предусматривает наказание до 10-ти лет заключения.

Ранее Паршин публично запугивал белорусов. Вот что он заявил в прошлом году в комментарии СТВ:

«Откровенно скажу: я не завидую тем лицам, которые посмеют посягать на сотрудника милиции. Мало не покажется. Сразу предупреждаю: последствия будут для вас катастрофические».

Примечательно, что до ГУБОПиКа Андрей Паршин возглавлял управление собственной безопасности, которое теоретически должно было задерживать преступников в погонах. Но вместо этого ведомство начало хватать граждан, которые писали комментарии с критикой его сотрудников.

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