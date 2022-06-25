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Бойцы ВСУ ликвидировали летчика, который бомбил мирных украинцев и сирийцев

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  • 25.06.2022, 12:06
  • 6,008
Бойцы ВСУ ликвидировали летчика, который бомбил мирных украинцев и сирийцев

В биографии оккупанта есть немало «примечательных» фактов.

Украинские бойцы "задвухсотили" очередного русского оккупанта ‒ пилота вертолета "Ми-35" майора Николая Бугая (уроженца Украины). Об этом на своем канале в мессенджере Telegram написал блогер и полковник ВСУ Анатолий "Штефан" Штирлиц.

Он говорит, что Бугай, покинув некогда родную Черкасскую область, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище, затем служил в русской армии и участвовал в агрессии против Сирии, а в 2022 году пошел воевать против Украины.

"При возвращении обратно в Украину официально "денацифицирован" и "демилитаризован", – написал Штирлиц.

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