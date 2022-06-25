Идут по Украине солдаты группы «Центр» 4 Алексей Рощин

25.06.2022, 12:18

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Они ведь реально подражают гитлеровцам - во всем.

Нет, ну это просто охереть что такое! На ночь глядя включил телевизор, там с пустой рожей идиота "десантник" Миронов что-то вещает в камуфляже, а под ним бегущей строкой: "Российская группировка войск "Центр" блокировала Лисичанск…" С меня весь сон слетел. Да они что это, всерьез?

Пошел к компу, набрал – вылезло со всех сторон то же самое в разных изданиях, например - вот, из МК:

"МО РФ: группировка войск "Центр" блокировала Лисичанск с юга"

Блин, да это же – оно! Неужели они не слышат? Это ж Высоцкий!

По выжженной равнине

За метром метр

Идут по Украине

Солдаты группы "Центр".

А вот вся песня – звучит, как будто сегодня написана:

Солдат всегда здоров,

Солдат на все готов.

И пыль как из ковров

Мы выбиваем из дорог

И не остановиться,

И не сменить ноги,

Сияют наши лица,

Сверкают сапоги!

Припев:

По выжженной равнине

За метром метр

Идут по Украине

Солдаты группы "Центр".

На первый-второй рассчитайсь!

Первый-второй!

Первый шаг вперед и в рай!

Первый-второй!

А каждый второй тоже герой

В рай попадет вслед за тобой

Первый-второй, первый-второй, первый-второй.

А перед нами все цветет,

За нами – все горит.

Не надо думать! С нами тот,

Кто все за нас решит.

Веселые, нехмурые

Вернемся по домам.

Невесты белокурые

Наградой будут нам.

По выжженной равнине... и т.д.

Что же это происходит? Косплейщики херовы. Они ведь реально подражают гитлеровцам - во всем! Невероятно. "А перед нами все цветет - за нами все горит", "не надо думать - с нами тот, кто все за нас решит..." Какой все ж грандиозный позор, в котором мы все утонем... Или, точнее, попадем в рай, как и каждый второй - как завещал тот, кто все за нас уже решил.

Алексей Рощин, «Фейсбук»

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