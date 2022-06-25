Идут по Украине солдаты группы «Центр»4
- Алексей Рощин
- 25.06.2022, 12:18
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Они ведь реально подражают гитлеровцам - во всем.
Нет, ну это просто охереть что такое! На ночь глядя включил телевизор, там с пустой рожей идиота "десантник" Миронов что-то вещает в камуфляже, а под ним бегущей строкой: "Российская группировка войск "Центр" блокировала Лисичанск…" С меня весь сон слетел. Да они что это, всерьез?
Пошел к компу, набрал – вылезло со всех сторон то же самое в разных изданиях, например - вот, из МК:
"МО РФ: группировка войск "Центр" блокировала Лисичанск с юга"
Блин, да это же – оно! Неужели они не слышат? Это ж Высоцкий!
По выжженной равнине
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы "Центр".
А вот вся песня – звучит, как будто сегодня написана:
Солдат всегда здоров,
Солдат на все готов.
И пыль как из ковров
Мы выбиваем из дорог
И не остановиться,
И не сменить ноги,
Сияют наши лица,
Сверкают сапоги!
Припев:
По выжженной равнине
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы "Центр".
На первый-второй рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый шаг вперед и в рай!
Первый-второй!
А каждый второй тоже герой
В рай попадет вслед за тобой
Первый-второй, первый-второй, первый-второй.
А перед нами все цветет,
За нами – все горит.
Не надо думать! С нами тот,
Кто все за нас решит.
Веселые, нехмурые
Вернемся по домам.
Невесты белокурые
Наградой будут нам.
По выжженной равнине... и т.д.
Что же это происходит? Косплейщики херовы. Они ведь реально подражают гитлеровцам - во всем! Невероятно. "А перед нами все цветет - за нами все горит", "не надо думать - с нами тот, кто все за нас решит..." Какой все ж грандиозный позор, в котором мы все утонем... Или, точнее, попадем в рай, как и каждый второй - как завещал тот, кто все за нас уже решил.
Алексей Рощин, «Фейсбук»