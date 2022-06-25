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Главком ВСУ Залужный показал, как HIMARS поражают военные объекты врага

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  • 25.06.2022, 12:42
  • 2,620
Главком ВСУ Залужный показал, как HIMARS поражают военные объекты врага

Американские РСЗО громят российских оккупантов.

Украинские защитники поражают военные объекты российских оккупантов с помощью РСЗО Himars.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ искусно поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории.

Спасибо американскому народу за предоставленное вооружение! Наша цель – Победа", - говорится в сообщении.

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