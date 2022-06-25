«Украина вернется к границам 1991 года»: глава разведки спрогнозировал сроки окончания войны 1 25.06.2022, 12:57

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Названа дата наступления переломного момента в боевых действиях.

События, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся до минимума.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому изданию ITV news.

"Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", - говорится в сообщении.

"Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого", – подытожил Буданов.

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