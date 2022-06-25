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Почему на мостах и путепроводах в Беларуси появились военные посты?

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  • 25.06.2022, 13:03
  • 1,276
Почему на мостах и путепроводах в Беларуси появились военные посты?

Жители страны обратили внимание на новое явление.

Почему на мостах и путепроводах появились военные посты?

На необычную военную активность в Гомельской области обратили внимание читатели «Флагштока».

По информации МВД — это еще одни учения. Органы внутренних дел и внутренних войск с 24 июня учатся охранять и оборонять железнодорожные и автомобильные мосты. На таких объектах силовики могут проверять документы, требовать соблюдения пропускного режима, а также проводить личный досмотр граждан, находящихся при них вещей и автомобилей.

По официальной версии, цель этих учений «в обеспечении общественной безопасности, защите граждан, общества и государства, безопасности и суверенитета Республики Беларусь».

Дату завершения учений МВД не называет.

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