Патриарх РПЦ Кирилл упал во время литургии в Новороссийске
- 25.06.2022, 13:10
Карма?
Глава Русской Православной церкви Владимир Гундяев (Кирилл) упал во время литургии в церкви Новороссийска, сообщает УНИАН.
Глава РПЦ двигался к выходу под пение прихожан "Господи, помилуй" с крестом в руках, но поскользнулся на плитке и не удержал равновесие.
Прислужники не успели подать руку московскому патриарху, и тот упал на зад вместе с крестом.
Инцидент не успели убрать из камер, он попал в записи литургии.
16 июня Великобритания внесла Кирилла в санкционный список за поддержку российской агрессии против Украины.
Однако судьба активов Гундяева в Евросоюзе еще под вопросом. Московского патриарха так и не внесли в шестой пакет санкций ЕС против РФ.
По данным СМИ, глава РПЦ владеет десятками резиденций в России, имеет элитный автопарк и яхты; на его счетах хранятся миллионы долларов.