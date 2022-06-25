В Италии под автомобильной парковкой нашли редкие артефакты 25.06.2022, 13:21

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Их датируют концом 5-го и 4-м веками до нашей эры.

Археологи обнаружили редкую гробницу раннего железного века с бронзовыми и гончарными изделиями под парковкой торгового центра в городе Эсте, недалеко от Падуи на севере Италии. Артефакты датируют гробницу концом 5-го и 4-м веками до нашей эры. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog.

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Город Эсте является типичным местом протоиталийской культуры Эсте, которая населяла то, что сегодня является северо-восточным итальянским регионом Венето, с бронзового века (10 век до н.э.) до прихода Рима в 1 веке до н.э. Адриатические венеты, после кем назван регион, тот и заселил этот район. Гробница соответствует обычаям захоронения венетов.

Профилактические археологические раскопки проводились в период с мая по июль 2019 года во время работ на водопроводной системе торгового центра. Доримские гробницы были обнаружены в этом районе в конце 19 века и снова, когда торговый центр был построен в 1982 году. Было раскопано еще несколько гробниц, и в сжатые сроки и приближение строительства археологи удалили все археологические материалы из блоков почвы для раскопок. в лаборатории.

Только что были завершены полные раскопки и консервация содержимого одной из гробниц, гробницы 6, и о находках было объявлено впервые. Это кремационное захоронение помещено в ящик, образованный из плит розового известняка, произрастающего на Эуганских холмах, возвышающихся над городом. Внутри ящика находилась ситуловидная ваза (керамическая посуда в форме усеченного конуса, типичная для ситул, или ведра), в которой хранились погребальные останки умершего. Горшок из красной глины украшен черными полосами. Внутри коробки также находились две керамические чашки для питья на ножке с похожим дизайном черной полосы, а также еще одна чашка и стакан. Малоберцовая кость типа Чертоза среди погребального инвентаря стала ключевым ключом к предварительной дате гробницы 6.

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