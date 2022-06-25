У «табачного кошелька» Лукашенко возникли проблемы 3 25.06.2022, 13:33

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Некоторые «Табакерки» начали исключать из торгового реестра.

Компания «Энерго-Оил» продолжает регистрировать новые киоски, павильоны и магазины по продаже сигарет. Так, за неполный июнь их число прибавилось на 26, а в целом с начала года — на 64. Одновременно с этим некоторые торговые объекты исключают из торгового реестра, с начала года — 68. Но во многих районах и городах взамен закрытых регистрируют новые, пишет zerkalo.io.

При этом вырисовывается любопытная тенденция: компания активнее всего регистрирует новые объекты в этом году в Минске, а многие из ликвидированных находятся в Витебской области. Напомним, «Энерго-Оил» — это компания семьи бизнесмена Алексея Олексина, который ранее попал под санкции ЕС как «табачный кошелек Александра Лукашенко».

Сколько появилось новых «Табакерок» с начала года

За июнь компания «Энерго-Оил» зарегистрировала 26 новых киосков, павильонов и магазинов, за май — 10, за апрель — 12, март и феврале — по шесть, в январе — четыре. Всего с начала года появилось 64 новых торговых объектов. Большинство из них — в Минске (27 единицы). Для сравнения: в Пуховичском районе — шесть.

Новые «Табакерки» появляются также среди прочего в Витебске, Гомеле, Бобруйске, Рогачеве, Светлогорске, Новополоцке, Полоцке, Мозыре, Борисовском, Столбцовском, Пинском, Пуховичском, Минском, Любанском районах.

Сколько закрыли «Табакерок» и столько их сейчас насчитывается

С начала года по всей стране исключили из торгового реестра 68 «Табакерок». Среди регионов, в которых их не стало, многие оказались из Витебской области: Дубровенский, Лиозненский, Полоцкий, Чашницкий, Витебский, Миорский, Городокский. В некоторых из них зарегистрировали новые киоски.

В мае из торгового реестра исключили два киоска «Табакерка» в деревне Большой Тросненец в Минском районе и магазин в Костюковичах, в апреле — киоск в Борисове (улица Дымки) и деревне Боровые Узденского района. В Витебске один киоск закрыли в феврале (улица Гагарина), еще один — в марте (улица 39-й Армии).

В Борисовском и Вилейском районах с начала года закрыли сразу по несколько «Табакерок». В Минске в нынешнем году были единичные случае их ликвидации, к примеру, в торговом центре «Монетка».

С чем связано закрытие некоторых «Табакерок», не сообщается. Не исключено, что из-за низких продаж.

Сейчас в торговом реестре значится информация о 3408 торговых объектах «Энерго-Оил». При этом 387 исключили из этой базы. То есть по факту остается 3021 действующий торговый объект.

К примеру, в мае из Торгового реестра исключили два киоска «Табакерка» в деревне Большой Тросненец в Минском районе и магазин в Костюковичах, в апреле — киоск в Борисове (улица Дымки) и деревне Боровые Узденского района.

Кому принадлежит компания «Энерго-Оил»

Напомним, компания «Энерго-Оил» — это бизнес семьи бизнесмена Алексея Олексина, который ранее попал под санкции ЕС. В январе прошлого года сообщалось, что бизнесмен переписал компании на сыновей. Предполагалось, что причина — в угрозе европейских санкций. Тогда в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанк» было указано, что по 40% доли в «Энерго-Оил» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).

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