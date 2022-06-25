«В квартире не могу находиться больше 30 минут» 19 25.06.2022, 13:43

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Как белорусам живется в жару в хрущевках?

Даже любителей жаркого лета 30 градусов в квартире вряд ли обрадуют. А именно на такую температуру жалуются те, кто живет на последних этажах в хрущевках. Причем жарко там даже тогда, когда на улице относительно прохладно. Сон под мокрой простынью, закрытые окна и отказ от духовки — привычные для многих летние атрибуты. Realt поговорил с жильцами верхних этажей и спросил мнение строителей.

Маша жила в панельной пятиэтажке на пятом этаже.

— На этаж ниже было уже чуть прохладнее. Проблема именно в плоской крыше: она нагревается и нагревает квартиру, — рассуждает девушка. — В самые жаркие ночи я спала накрывшись полностью мокрой простыней. Помогало не чувствовать жару примерно 20 минут — этого времени хватало как раз чтобы уснуть. Еще помогает весь день держать окна и шторы плотно закрытыми, солнце не так печет. Ну и конечно стараешься ничего не печь в духовке, не жарить, чтобы кухня не была похожа на ад.

У Екатерины тоже хрущевка и верхний этаж, проблема та же — живет с ней больше 20 лет. А недавно сделали подвесной потолок — стало еще жарче.

— Квартира у нас угловая, солнечная сторона, крыша в жаркий период сильно греется. Летом ходишь дома в коротких шортах и майке — и то снять все хочется. Спасаемся увлажнителем воздуха, пьем много жидкости. Повезло еще, что во всех комнатах у нас плитка. Закрываем шторы, открываем окна. Но рядом проспект и байкеры вечно гоняют часов до 5 утра — поспать можно не всегда.

Из традиционных спасений у Екатерины — вентилятор, из чуть менее традиционных — мокрые вещи в комнате на сушилке.

— Сырое белье дает немного влажности — и становится легче. Кондиционер не ставили, так как у меня потом вечно конъюктивит, — объясняет Екатерина. — А два года назад сделали в комнате подвесной потолок — пожалели несколько раз! В доме стало еще теплее и появился запах сырости: видимо под потолком преет плесень (не проверяли точно, но такие предположения есть).

Жалуется на жару и Ирина. Правда, ей повезло больше — в квартире не приходится находиться постоянно, сюда она приходит в гости к родителям мужа. Их квартира тоже на пятом этаже пятиэтажной хрущевки.

— Они привыкли и спасаются своими старыми методами, но гостям в квартире вообще невозможно находиться. Там становится жарко примерно с середины июня. Когда на улице жара — в квартире просто невыносимо, 30 градусов! Но даже когда летом прохладно, там все равно жарко: крыша нагревается.

Родители мужа даже специально балкон не застеклили, чтобы было более прохладно. Спасаются вентиляторами, а еще мама мужа наливает себе тазик прохладной воды, садится на диван перед телевизором и релаксирует. Когда мы приезжаем в гости, я могу находиться там максимум 30 минут. Либо иду в ванну и просто лью себе на ноги холодную воду!

Александра от жары спасает треугольная крыша в хрущевке.

— Сейчас я живу в хрущевке на четвертом этаже, а до этого жил на последнем этаже типовой панельки — и вот там там было намного жарче. Видимо, из-за плоской крыши. А в хрущевке крыша огромная треугольная. Плюс к этому солнце у нас только к 6 вечера поворачивается в окно, когда уже не так жарко.

«При строительстве хрущевок экономили на всем»

— Да, жара летом и холод зимой действительно проблема хрущевок, особенно квартир на верхних этажах, — подтверждают в одной из строительных компаний. — Это легко объясняется: при строительстве хрущевок в конце 50-х-начале 60-х сильно экономили. Построить их надо было максимально быстро и дешево. Кстати, именно в эти годы был поставлен рекорд по количеству построенного жилья.

По типовым проектам в хрущевках нет технического этажа, который защитил бы верхние этажи от жары летом и от холода зимой. На дополнительный этаж просто не тратили средства. Плюс к этому, в хрущевках очень тонкие стеновые панели. И последняя причина — совмещенная кровля вместо стропильной (говоря простым языком, плоская крыша вместо треугольной).

Кстати, сейчас проводится модернизация некоторых хрущевок — с внешней стороны их утепляют термошубой, благодаря этому летом становится прохладнее, а зимой, наоборот, теплее.

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