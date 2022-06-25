В Беларуси вводят новый налог на доходы 15 25.06.2022, 14:20

18,718

Сколько составит сбор и кто его будет платить?

В Беларуси с 2023 года введут новый налог — сбор на профессиональный доход.

Издание zerkalo.io рассказывает подробности про этот налог: кто и как его будет платить, какой размер сбора.

Кто сможет перейти на этот налог

Налог на профессиональный доход введут с 2023 года для самозанятых, которые не зарегистрированы индивидуальными предпринимателями. То есть речь про физлиц, у который есть профессиональный доход от деятельности. При этом у них нет работодателя и они не привлекают других работников по трудовым или гражданско-правовым договорам.

«Это будет также как альтернатива для тех же самых ремесленников. Кто-то захочет платить ремесленный сбор в классической сумме, кто-то имеет право перейти на уплату налога на профессиональный доход», — уточняли ранее в МНС.

Новшество предусмотрено обновленным Налоговым кодексом.

Какие виды деятельности подпадают под новый налог

Самозанятые смогут заниматься любыми видами деятельности, кроме запрещенных, уточняли ранее в Минфине.

Виды деятельности, которыми запрещено заниматься тем, кто работает по налогу на профессиональный доход, должно определить правительство. Как ожидается, это будут реализация подакцизных товаров и товаров, которые подлежат маркировке; розничная торговля некоторыми товарами; деятельность, под которую нужна лицензия.

Налоговики предлагают ввести под запрет также оказание услуг по доставке табачных изделий, алкогольных напитков, пива, пивных коктейлей; продажу товаров не собственного производства; добычу и (или) реализация полезных ископаемых.

Окончательное решение будет за правительством.

Каким будет размер налога

Для тех, кто работает с физлицами, налог составит 10%. Такая же ставка будет для работающих с юрлицами, но до определенного размера выручки (60 тысяч рублей), а после обозначенного порога налоговый сбор будет в два раза выше — 20%. Повышенный налог будут брать с суммы превышения, то есть с того, что больше 60 тысяч рублей.

Как ранее поясняли в МНС, новый налог — это альтернатива уплате подоходного налога и страховых взносов в ФСЗН. «Эти ставки будут включать не только налоги, но и отчисления в фонд социальной защиты. То есть любой самозанятый гражданин, который будет пользоваться этим режимом, не только оплатит налоги государству, но и будет накапливать на свою будущую пенсию, на свой страховой стаж», — уточняли в МНС.

В Минтруда ранее поясняли, что 60% этого налога будет направлять в бюджет ФСЗН на пенсионное страхование.

Сейчас размер единого налога для физлиц, которые работают без ИП, зависит от города и вида деятельности.

Надо ли будет подавать налоговую декларацию

Самозанятый будет делать через специальное приложение. «Через мобильное приложение самозанятый сможет стать на налоговый учет, заявить о том, что он осуществляет деятельность, как самозанятый. В этом же мобильном приложении он будет отражать размер полученного дохода. Начисление налога будет происходить автоматически, плательщик получит в приложении сумму налога», — поясняли ранее в МНС.

То есть работа в этом приложении не предусматривает необходимость передачи каких-либо документов, в том числе налоговой декларации.

Как часто надо будет уплачивать налог

Платить этот налог, как ожидается, надо будет тоже через специальное мобильное приложение. Уплата налога предусмотрена ежемесячно. К примеру, за деньги, которые пришли в январе, налог надо будет уплатить в феврале.

Надо ли будет заводить отдельный счет самозанятого или можно пользоваться своими текущими счетами?

— Налоговый кодекс не регулирует порядок, что деньги должны поступать исключительно на некие спецсчета в банках. Физлицо должно самостоятельно зафиксировать размер полученных средств, а уже способ их получения налоговое законодательство не регулирует и не ограничивает, — поясняли в МНС.

А если придется вернуть заказчику деньги, а налог уже уплачен с них?

Если самозанятому придется вернуть заказчику предварительную оплату, аванс или задаток, а с этой суммы уже уплачен налог, то нужно будет отобразить это в мобильном приложении. Переплаченный сбор налоговики учтут при последующих оплатах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».