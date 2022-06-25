Как белорусам без комиссии перевести деньги с карты на карту другого банка 1 25.06.2022, 14:32

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Метод, о котором знают далеко не все.

Банки последние несколько месяцев вводят ограничения по некоторым операциям, пересматривают размер комиссий за свои услуги. В некоторых финучреждениях среди прочего повышают комиссию за перевод денег. За отправку средств на карточку другого банка чаще всего придется заплатить комиссию. Но есть способ перевода через ЕРИП, который не предусматривает сбор банка. Правда, деньги могут идти дольше, чем обычно. И банки предупреждают, что перед отправкой денег на карту другого финучреждения лучше уточнить у него, точно ли «банк-получатель позволяет пополнение по системе ЕРИП».

Сайт zerkalo.io рассказывает, как без комиссии сделать перевод с карты на карту через ЕРИП.

Как отправить деньги на карточку через ЕРИП

В ЕРИП есть возможность отправить деньги со своего счета, к которому привязана карта, на счет в другом банке, к которому также выпущен «пластик». Для этого в дереве ЕРИП надо найти раздел «Банковские, финансовые услуги», далее — «Банки, НКФО». После этого нужно выбрать банк, на карточку которого нужно перевести средства. Затем надо найти опцию «Пополнение счета» или «Пополнение карты».

Какие есть нюансы при таком переводе

В отличие от перевода с карты на карту, где чаще всего достаточно номера карты получателя и иногда срока ее действия, для перевода через ЕРИП понадобится либо номер счета получателя, к которому привязана карта, либо номер договора. Иногда могут понадобиться еще и последние четыре цифры номера карты. Все это зависит от условий конкретного банка.

Если получатель не знает номера своего счета или договора, его можно узнать либо в контакт-центре банка, либо в интернет- или мобильном банкинге, либо в подписанных с банком документах. Потом реквизиты перевода можно будет сохранить в избранных платежах, и тогда вводить каждый раз номера договоров не понадобится.

Есть ли ограничения по суммам перевода

В некоторых банках есть лимиты на такие операции. «Вы можете осуществить платеж через систему „Расчет ЕРИП“ с карточки нашего банка. Предварительно необходимо уточнить у банка-получателя, смогут ли они принять данный перевод. Со стороны нашего банка комиссия не удерживается. Лимиты для проведения платежа во вкладке „Банковские, финансовые услуги“ составляют 1000 рублей за одну операцию, 3000 рублей в сутки», — сообщили в контакт-центре «Белгазпромбанка».

В «Технобанке» также заявили, что такой перевод через ЕРИП можно совершить, «если банк-получатель позволяет пополнение по системе ЕРИП». При этом переводы возможно провести «в пределах суточных лимитов». «Если вы будете совершать платеж по системе ЕРИП с карты в белорусских рублях, то учитываются суточные лимиты. В белорусских рублях на безналичные операции на территории Беларуси лимит составит 3000 рублей, его можно изменить», — уточнили в банке.

Изменить лимит можно в интернет-банке или мобильном приложении. «Максимальная сумма, которую можно установить, — 30 000 долларов/евро. По счетам в белорусских рублях максимальная сумма лимита, которую можно установить самостоятельно, увеличена до 60 000 рублей», — пояснили в контакт-центре «Технобанка». Также изменить лимиты можно в отделениях банка, стоимость услуги — 3 рубля.

Сколько будут «идти» такие переводы

Некоторые банки зачисляют переведенные через ЕРИП деньги мгновенно. Но нередко перевод может занять несколько часов или прийти на следующий рабочий день (но в любом случае не позднее следующего рабочего дня). Это нужно учитывать: если вы делаете перевод в пятницу вечером, получателю он может прийти только в понедельник.

«Сроки зачисления ЕРИП — не позднее следующего рабочего дня», — уточнили в контакт-центре «Приорбанка».

«Со стороны нашего банка средства отправляются сразу же. Сроки зачисления зависят от банка-получателя», — сообщили в контакт-центре «Белгазпромбанка».

А возможны ли валютные переводы таким способом?

Ранее в некоторых банках была предусмотрена такая опция, к примеру, в «Приорбанке», «Белгазпромбанке», «Технобанке». Конвертация в этом случае проводилась по курсу для банковских карт.

Однако сейчас, к примеру, в «Белгазпромбанке» возможен такой перевод только в белорусских рублях, сообщили в контакт-центре финучреждения.

В контакт-центре «Приорбанка» пояснили, что через «ЕРИП платежи осуществляются без комиссии и в белорусских рублях».

«Операция происходит через белорусский рубль. Если у вас карта в валюте, вы так же можете совершить операцию по системе ЕРИП, но будет конвертация в белорусские рубли, напрямую доллары нет возможности отправить, — уточнили в контакт-центре „Технобанка“. — По карте в долларах безналичные операции на территории Беларуси составляет 1500 долларов в сутки, этот лимит можно изменить».

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