Медики рассказали, как питаться, чтобы вывести из организма свободные радикалы 2 25.06.2022, 14:44

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Это позволит избежать многих заболеваний и сохранить молодость.

Свободные радикалы - это частицы, которые могут повредить клетки, вызывая окислительный стресс. В результате происходит развитие различных заболеваний: метаболических, сердечных и онкологических, а также организм преждевременно стареет.

Эксперты рассказали, что в процессе переваривания пищи, под воздействием табачного дыма, ультрафиолетового излучения и загрязненного воздуха в организме человека могут образовываться свободные радикалы, пишет cursorinfo.co.il.

Противодействовать свободным радикалам можно, включив в рацион продукты, содержащие большое количество антиоксидантов. Прежде всего, необходимо обратить внимание на пищу с высоким содержанием витаминов C и E, бета-каротина, полифенола, селена и марганца.

По словам медиков, полезные микроэлементы содержатся в клубнике, апельсинах, лимонах, киви, орехах, сладком перце, шпинате, брокколи и луке.

Кроме того, важно употреблять злаки, грибы, яйца, молочные продукты, рыбу, бобовые и темный шоколад.

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