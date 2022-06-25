СБУ разоблачила российского командира, который приказал бомбить Дубно
- 25.06.2022, 15:01
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Преступник идентифицирован.
Служба безопасности идентифицировала российского командира, который отдал приказ о ракетных обстрелах города Дубно Ровенской области. Ему заочно объявили подозрение.
Об этом сообщает СБУ.
Российский командир приказывал бомбить критическую инфраструктуру Дубно. Сейчас открыто уголовное дело за нарушение законов и обычаев войны, а оккупанту объявили подозрение.
Продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности и разоблачения других причастных лиц.
Кроме того, СБУ разоблачила в Мукачево на Закарпатье агента российской спецслужбы. Он передавал своим кураторам информацию для подготовки диверсий и информационных операций, направленных на расшатывание обстановки в приграничных районах.
Шпиону объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде ареста.
В Киеве задержали организатора канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов, который работал под видом волонтера. У злоумышленника нашли и изъяли целый арсенал оружия. Среди них - пушечные снаряды, минометная мина и ручные гранаты РГД-5.
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