Подборка самых интересных новых фильмов июня 25.06.2022, 15:58

1,946

Каждый найдет картину на свой вкус.

Подборка лучших новых фильмов первого месяца лета 2022-го года от itc.ua:

«Топ Ган: Мэверик»/Top Gun: Maverick

Жанр: боевик, экшен, драма

После многочисленных ковидных переносов новая часть приключений пилота Мэверика в исполнении Тома Круза наконец-то вышла в кино. Продолжение культовой ленты 1986 года расскажет о новых приключениях и проблемах американских летчиков, о новых врагах и друзьях. Экшен присутствует, как и невероятные сцены полетов истребителей. В режиссерском кресле проекта Джозеф Косински — режиссер «Трон: Наследие» и «Обливион».

«Хастл»/Hustle

Жанр: драма, комедия, спорт

«Хастл» — новая спортивная драма с Адамом Сэндлером. Его герой находит в Испании талантливого молодого баскетболиста и пытается любыми способами пробить ему дорогу в НБА.

«Морбиус»/Morbius

Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, ужасы

Картина относится ко Вселенной Человека Паука и косвенно связана с двумя частями «Венома». Фильм рассказывает о докторе Морбиусе. Он пытается найти для себя лекарство от болезни крови и становится вампиром.

«Золушка и тайна волшебного камня»/Ella and the Little Sorcerer

Жанр: комедия, семейный, фэнтези

B прокат выходит относительно новый американский мультфильм о Золушке. Главной героине нужно освободить принца Алекса от заклятья, превратившего его в мышь.

«Я — панда»/Turning Red

Жанр: комедия, семейный, фэнтези, приключения

B кинопрокат выходит анимационная лента «Я — панда». Это новая работа Disney и Pixar расскажет о девушке по имени Мэй Ли. У нее есть одна серьезная проблема — когда школьница волнуется, то превращается в большую красную панду.

«Базз Спасатель»/Lightyear

Жанр: драма, приключения, семейный, боевик

Это предыстория космического рейнджера Базза Спасателя — прототипа культовой игрушки из «Истории игрушек».

«Вендетта. Банды Атланты»/Vendetta

Жанр: боевик, триллер

Перед вами новый незамысловатый боевик с Брюсом Уиллисом в одной из главных ролей. Сюжет картины крутится вокруг бывшего морпеха Уильяма Дункана, дочь которого похищает одна из городских банд. Не дождавшись помощи от полиции, герой сам находит преступников и оказывается втянутым в разборки группировок.

«Мир Юрского периода 3: Доминион»/Jurassic World Dominion

Жанр: фантастика, боевик, экшен, приключения

Третья часть возрожденной кинофраншизы покажет мир, где люди живут рядом с вырвавшимися из парка динозаврами. Обе стороны по возможности стараются не трогать друг друга, но иногда случаются серьезные конфликты. Помимо Криса Пратта и и Брайс Даллас Ховард в новой картине появятся герои оригинальной трилогии Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.

«Чёрный телефон»/The Black Phone

Жанр: ужасы

Мэтры ужастиков из Blumhouse представляют новую картину «Черный телефон». Это история о похищенном 13-летнем подростке, который оказывается запертым в подвале с черным телефоном. На сломанный аппарат начинают звонить бывшие жертвы маньяка, чтобы помочь мальчику спастись.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».