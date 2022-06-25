Подборка самых интересных новых фильмов июня
- 25.06.2022, 15:58
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Каждый найдет картину на свой вкус.
Подборка лучших новых фильмов первого месяца лета 2022-го года от itc.ua:
«Топ Ган: Мэверик»/Top Gun: Maverick
Жанр: боевик, экшен, драма
После многочисленных ковидных переносов новая часть приключений пилота Мэверика в исполнении Тома Круза наконец-то вышла в кино. Продолжение культовой ленты 1986 года расскажет о новых приключениях и проблемах американских летчиков, о новых врагах и друзьях. Экшен присутствует, как и невероятные сцены полетов истребителей. В режиссерском кресле проекта Джозеф Косински — режиссер «Трон: Наследие» и «Обливион».
«Хастл»/Hustle
Жанр: драма, комедия, спорт
«Хастл» — новая спортивная драма с Адамом Сэндлером. Его герой находит в Испании талантливого молодого баскетболиста и пытается любыми способами пробить ему дорогу в НБА.
«Морбиус»/Morbius
Жанр: фантастика, фэнтези, боевик, ужасы
Картина относится ко Вселенной Человека Паука и косвенно связана с двумя частями «Венома». Фильм рассказывает о докторе Морбиусе. Он пытается найти для себя лекарство от болезни крови и становится вампиром.
«Золушка и тайна волшебного камня»/Ella and the Little Sorcerer
Жанр: комедия, семейный, фэнтези
B прокат выходит относительно новый американский мультфильм о Золушке. Главной героине нужно освободить принца Алекса от заклятья, превратившего его в мышь.
«Я — панда»/Turning Red
Жанр: комедия, семейный, фэнтези, приключения
B кинопрокат выходит анимационная лента «Я — панда». Это новая работа Disney и Pixar расскажет о девушке по имени Мэй Ли. У нее есть одна серьезная проблема — когда школьница волнуется, то превращается в большую красную панду.
«Базз Спасатель»/Lightyear
Жанр: драма, приключения, семейный, боевик
Это предыстория космического рейнджера Базза Спасателя — прототипа культовой игрушки из «Истории игрушек».
«Вендетта. Банды Атланты»/Vendetta
Жанр: боевик, триллер
Перед вами новый незамысловатый боевик с Брюсом Уиллисом в одной из главных ролей. Сюжет картины крутится вокруг бывшего морпеха Уильяма Дункана, дочь которого похищает одна из городских банд. Не дождавшись помощи от полиции, герой сам находит преступников и оказывается втянутым в разборки группировок.
«Мир Юрского периода 3: Доминион»/Jurassic World Dominion
Жанр: фантастика, боевик, экшен, приключения
Третья часть возрожденной кинофраншизы покажет мир, где люди живут рядом с вырвавшимися из парка динозаврами. Обе стороны по возможности стараются не трогать друг друга, но иногда случаются серьезные конфликты. Помимо Криса Пратта и и Брайс Даллас Ховард в новой картине появятся герои оригинальной трилогии Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм.
«Чёрный телефон»/The Black Phone
Жанр: ужасы
Мэтры ужастиков из Blumhouse представляют новую картину «Черный телефон». Это история о похищенном 13-летнем подростке, который оказывается запертым в подвале с черным телефоном. На сломанный аппарат начинают звонить бывшие жертвы маньяка, чтобы помочь мальчику спастись.