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Слава Комиссаренко рассказал, как за ним неудачно охотилось КГБ

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  • 25.06.2022, 16:19
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Слава Комиссаренко рассказал, как за ним неудачно охотилось КГБ

Все деньги со своих концертов белорусский комик отправляет на помощь Украине.

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко, объявленный на родине в уголовный розыск, опубликовал кусок видео своего последнего стендапа в Варшаве и рассказал, как за ним охотилось КГБ и какая статья УК стала причиной интереса органов к артисту. Об этом сообщает euroradio.fm,

"Я пошутил про Лукашенко в Беларуси — мне запретили выступать в Беларуси. Я пошутил про Лукашенко в России — за мной выехало КГБ, я уехал в Киев. Я пошутил про Лукашенко в Украине — началась война, я уехал в Польшу. Когда я заезжал в Польшу, мне говорят: "Цель визита?". Я говорю: "Скоро узнаете!", — рассказывает комик хронологию последнего года своей жизни.

По словам Комиссаренко, за ним в Москву был отправлен бус с сотрудниками КГБ, но подписчики успели его предупредить об опасности в Instagam и посоветовали уезжать из России. После этого Славе писали, звонили, присылали смс с просьбами "подойти" в участок. Хотя в это время комик уже давал концерты в Киеве.

Кроме КГБ, говорит комик, его теперь ищет и ФСБ. А статья, из-за которой Слава находится в уголовном розыске" — 367-я — "Клевета в отношении президента".

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