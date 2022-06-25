В приграничных районах Волыни обнаружили схроны с военной формой Беларуси и взрывчатками

В приграничных районах Волыни обнаружили схроны с военной формой Беларуси и взрывчатками5
- 25.06.2022, 16:31
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Схроны находились в заброшенных зданиях.
Украинские правоохранители провели проверку безопасности обстановки на Волыни. Обнаружили схроны с формой белорусский военных и взрывчатки. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на воинскую часть 1141 Национальной гвардии Украины в Луцке.
Проверка была проведена на территории 60 населенных пунктов и около 300 объектов.
Во время проверок было изъято:
- один РПГ;
- несколько единиц оружия без документов;
- более 1000 патронов;
- тротиловые шашки;
- противотанковые мины;
- тактические ножи;
- рации;
- 40 граммов вероятного наркотического вещества, похожего на каннабис;
- 2 комплекта формы Республики Беларусь.
Пресс-секретарь воинской части 1141 Нацгвардии Украины Юлия Ковпак отметила, что схроны с военной формой были обнаружены в заброшенных зданиях, а взрывоопасные предметы - по всей области.
Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в ночь на 25 июня был зафиксирован первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.