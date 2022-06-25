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В приграничных районах Волыни обнаружили схроны с военной формой Беларуси и взрывчатками

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  • 25.06.2022, 16:31
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В приграничных районах Волыни обнаружили схроны с военной формой Беларуси и взрывчатками

Схроны находились в заброшенных зданиях.

Украинские правоохранители провели проверку безопасности обстановки на Волыни. Обнаружили схроны с формой белорусский военных и взрывчатки. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на воинскую часть 1141 Национальной гвардии Украины в Луцке.

Проверка была проведена на территории 60 населенных пунктов и около 300 объектов.

Во время проверок было изъято:

- один РПГ;

- несколько единиц оружия без документов;

- более 1000 патронов;

- тротиловые шашки;

- противотанковые мины;

- тактические ножи;

- рации;

- 40 граммов вероятного наркотического вещества, похожего на каннабис;

- 2 комплекта формы Республики Беларусь.

Пресс-секретарь воинской части 1141 Нацгвардии Украины Юлия Ковпак отметила, что схроны с военной формой были обнаружены в заброшенных зданиях, а взрывоопасные предметы - по всей области.

Ранее сайт Charter97.org сообщил, что в ночь на 25 июня был зафиксирован первый случай проведения авиационного удара по Украине непосредственно с территории Беларуси.

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