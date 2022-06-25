Деморализованные россияне ищут способы обоснованного возвращения домой из Украины

Деморализованные россияне ищут способы обоснованного возвращения домой из Украины4
- 25.06.2022, 16:43
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ВСУ выбивают оккупантов из укрепленных позиций.
Как сообщает украинское Оперативное командование «Юг», деморализованные оккупанты ищут способы обоснованного возвращения домой.
Выбитые с укрепленных позиций россияне теряют позиции, но при этом не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения.