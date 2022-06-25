Что изменится в Беларуси для водителей такси и грузовиков? 25.06.2022, 16:59

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Принят законопроект об автотранспорте и перевозках.

«Депутаты» приняли во втором чтении законопроект «Об изменении Закона РБ „Об автотранспорте и автоперевозках“», сообщает пресс-служба «палаты представителей нацсобрания». Он закрепляет порядок работы контролирующих органов. Но затрагивает и вопросы оплаты в такси, пишет «Онлайнер».

Такси

Закрепили право пассажира получить информацию о тарифах или ориентировочной стоимости услуги. По действующим законам, таксисты могут установить любой тариф, нужно лишь, чтобы пассажир ознакомился с ним до начала поездки. Или можно сделать вид, что у пассажира была возможность ознакомиться. По данным журналистов, самой дорогой за последние годы поездкой был путь от аэропорта до гостиницы «Европа», за который таксист потребовал 316,15 рубля.)

Расширили способы приема платы за проезд в такси при заказе с помощью электронной информационной системы (через приложение).

Затронули и вопрос урегулирования использования кассового оборудования.

Контроль и грузовики

Закрепили формы контроля Транспортной инспекцией за соблюдением закона производителями транспортных работ и услуг при организации и выполнении автоперевозок.

За Минтрансом — контроль за выполнением лицензиатами закона о лицензировании, лицензионных требований.

Дополнили полномочия cовмина по установлению случаев и порядка изъятия разрешений на проезд белорусских ТС по территории иностранных государств при выполнении международных автоперевозок. А полномочия Минтранса дополнили в вопросе определения ежегодного количества выдаваемых иностранным государствам разрешений на проезд их ТС по нашей стране при выполнении автоперевозок, выдачи, изъятия, возврата разрешений на проезд наших ТС по территории других стран.

Разграничена ответственность грузоотправителя, экспедитора и грузополучателя за причиненные перевозчику убытки.

По решению местных органов власти к пригородным перевозкам разрешено относить маршруты длиной более 50 км.

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