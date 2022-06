Диетологи назвали продукты, которые помогут продлить молодость 2 25.06.2022, 17:03

Один из них — морковь.

На сегодняшний день специалисты еще не нашли способа, как можно полностью остановить процесс старения, но есть способы, позволяющие сделать его менее стремительным. Диетологи рассказали о том, что должно присутствовать в рационе, чтобы подольше сохранить не только свою молодость, но еще и здоровье. Об этом сообщает сайт planetanovosti.com со ссылкой на Eat This, Not That!

Для того, чтобы действительно эффективно бороться с первыми признаками старения, очень важно употреблять достаточное количество белков. Аня Розен, которая является профессиональным диетологом, отметила, что с помощью белка удается поддерживать в хорошем состоянии мышцы. Это играет очень важную роль, ведь чем старше становится человек, тем быстрее он начинает терять свою форму. В результате этого начинают развиваться разного рода хронические заболевания, а также люди гораздо чаще получают травмы.

Диета в обязательном порядке должна содержать клетчатку. С ее помощью можно значительно снизить риск возникновения болезней. Кроме того, люди реже сталкиваются с воспалительными процессами, а их кишечник становится гораздо здоровее. Диетолог Жаннетт Кимзал говорит о том, что данные факторы очень сильно влияют на долголетие человека.

Еще одним важным моментом в долголетии людей считается употребление оранжевых овощей. В рационе должны присутствовать морковь и сладкий картофель, кабачки. В их составе присутствует бета-каротин. Он постепенно скапливается в кожном покрове и в дальнейшем сможет эффективно защитить от воздействия ультрафиолета. Кроме того, кожа медленнее стареет, остается эластичной, не так быстро теряет влагу. В конечном результате это приводит к тому, что появляется гораздо меньше пигментных пятен и морщин.

Также стоит свести к минимуму употребление сладкого, ведь это очень сильно вредит коллагену и провоцирует ускорение процесса старения. Больше всего вреда организму может нанести переработанное мясо и полуфабрикаты. Диетологи рекомендуют отказаться от сосисок, колбас. В них содержится много соли, что провоцирует быстрое старение клеток.

