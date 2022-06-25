Все регионы Беларуси перешли к падению 1 25.06.2022, 17:15

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Лукашисты уже не в силах скрыть свои провалы.

В целом за январь-май текущего года, даже по официальным данным, белорусская экономика сократилась на 3,4 процента. При этом в регионах темпы падения существенно отличаются, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Такие особенности, с одной стороны, являются следствием различной глубины проблем в отдельных отраслях, с другой – нужно принимать в расчет географию: ряд регионов ощутимо зависел от трансграничного сотрудничества, обеспечения транспортом и логистикой.

Существеннее всего по итогам пяти месяцев снизилась экономика Минской области. Спад здесь почти в два раза больше, чем в целом по стране – минус 6,7%. Падать экономика Минской области начала практически с самого начала года. После январского роста на 2,3%, итог двух месяцев показал скромные 0,2% прироста, а далее последовало резкое падение: -2,1% по итогам квартала, -4,9% за четыре месяца и, наконец, -6,7% по итогам января-мая.

Экономика столицы при этом падает скоромнее – на 3,1% за пять месяцев. Сильнее оказалось снижение оказалось в Гомельской области (-3,6%). Менее двух процентов составило снижение экономик Гродненской и Могилевской областей. Витебская снизилась на 2,0% ровно, а экономка Брестской области за январь-май снизилась на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Май стал первым месяцем в 2022 году, когда все семь белорусских регионов продемонстрировали падение. Дольше всех рост удерживала Гродненская область. Спад здесь проявился только сейчас. При этом доля области в формировании валового внутреннего продукта страны составляет 10%. А вот быстро падающие столица и Минская область – это 51% экономики страны.

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