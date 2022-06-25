Медведев бьет в истерике из-за позиции Молдовы по РФ 20 25.06.2022, 17:20

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Экс-президент РФ грозится нападением из Приднестровья.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес Молдовы после того, как Кишинев выразил готовность присоединиться к санкциям против России. Он грозит отказом Москвы продавать молдавскому государству энергоресурсы и военной угрозой с Приднестровья в случае, дескать, "попытки" Румынии присоединить Молдову, пишет glavred.info.

В своем Telegram-канале российский чиновник разразился очередной пропагандистской тирадой, заявив, что поддержка Кишиневом санкций против Москвы может обернуться отказом России продавать стране энергоресурсы.

"Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только "дорогих" энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС", - пишет Медведев.

Кроме того, по его словам, если Румыния якобы попытается присоединить Молдову, Россия, дескать, будет реагировать, поскольку в оккупированном Приднестровье живут российские граждане.

"Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тысяч граждан России…", – подчеркнул Дмитрий Медведев.

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