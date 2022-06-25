«В действиях Паршина несколько уголовных статей с отягчающими обстоятельствами» 5 25.06.2022, 17:34

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Офицер детально разобрали стрельбу по подростку в минском «Каскаде».

21 июня в минском микрорайоне «Каскад» Андрей Паршин, бывший глава ГУБОПиКа, вступил в конфликт с группой детей и подростков возле своего подъезда и выстрелил в ногу одному из них. Что это было? Коллеги Паршина анализируют происшествие для nashaniva.com.

«Паршин живет в вечном режиме «кругом враги». Оружие он всегда носит с собой», — говорит о экс-главе ГУБОПиКа его коллега из милиции.

«Парню еще повезло, что Паршин его случайно не убил», — говорит он.

Источники журналистов говорят, что у Паршина после этой стычки диагностировали «сотрясение мозга».

Действующий силовик комментирует: «Таких «сотрясений» было много после 9 августа 2020-го, так как нужно было как-то ставить диагнозы, чтобы показывать сколько среди милиции «жертв». Сотрясение — невозможно доказать, есть оно или нет. Врачи такой диагноз пишут просто по факту падения».

Статья 29 закона «Об органах внутренних дел» запрещает применять оружие при значительном скоплении людей, если от этого могут пострадать другие лица, а также в отношении несовершеннолетних, если их возраст очевиден или известен.

На опубликованном кадре с места происшествия видно, что во дворе находится группа подростков.

«Но в законе есть приписка: помимо случаев совершения указанными лицами вооруженного или группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью граждан.

Независимый суд посчитал был, что явная угроза жизни — это когда на тебя прут с ножом или битой.

Если разбирать юридически, говорят коллеги, то в действиях Паршина несколько уголовных статей: превышение власти и служебных полномочий (статья 426), хулиганство (339).

Согласно статье 64 УК, отягчающими обстоятельствами является совершение преступления общественно опасным способом (п.4).

«Оружие применяется только тогда, когда нет других способов остановить нападение. Не говоря о предупредительном выстреле. Паршин мог крикнуть о помощи, применить приемы самообороны, убежать, наконец, когда ему казалось, что ему что-то угрожает.

Мы смотрим на кадры «нападения с разных сторон»: вокруг парня и Паршина стоят три девушки. Две смотрят на происходящее, а одна вообще куда-то уходит.

В этой ситуации, когда мужчина в штатском достал в общественном месте пистолет и угрожает, при этом вокруг трое несовершеннолетних и даже одна малолетняя (до 14 лет) девушка, парень, по закону, был обязан прекратить уголовное преступление.

Конечно, по-хорошему вообще не надо было лезть — звони в 102, когда тебе кажется, что нарушается общественный порядок. А так… По гражданке лезешь учить жизни детей. А потом стреляешь. Даже если говорить о необходимой самообороне, то здесь явное ее превышение.

Никто даже из того лагеря не оценит эту фигню как подвиг», — добавил офицер.

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