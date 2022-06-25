Украинские бойцы показали трофейную вражескую 2С3 «Акация» 1 25.06.2022, 17:50

Еще одна техника оккупантов перешла на сторону ВСУ.

В Сети появилось видео, как трофейная вражеская 2С3 «Акация» спешит на встречу с российскими оккупантами.

Отметим, что 2С3 «Ака́ция» - это советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Она предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления и тактических средств ядерного нападения.

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