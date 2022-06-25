«Мозырь выбрали неслучайно» 11 25.06.2022, 18:09

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Военный эксперт - о планах РФ по втягиванию Беларуси в войну.

Россия не просто готова устроить провокации в Мозыре, чтобы наконец втянуть Беларусь до прямого вступления в войну против Украины, но и пойдет на такой шаг. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, белорусский город Мозырь неслучайно выбрали как цель, ведь таким образом Москва может решить сразу два вопроса:

- создает для Беларуси повод для войны с Украиной;

- если диверсия будет сделана не только в жилых домах, но и на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, тогда Беларусь становится на 100% зависимой от России в поставках топлива.

"Это еще один рычаг давления на самого Лукашенко", – считает Жданов.

Напомним, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Возможные провокации могут быть поданы, как ответ Украины на проведенные авиаудары.

Украинские разведчики допускают, что сегодняшние удары по северу Украины с территории Беларуси были попыткой России, в частности, втянуть в боевые действия армию Лукашенко.

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