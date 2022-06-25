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Взятка, пьянство: Киберпартизаны опубликовали информацию из личных дел сотрудников ГУБОПиК

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  • 25.06.2022, 18:57
  • 8,420
Взятка, пьянство: Киберпартизаны опубликовали информацию из личных дел сотрудников ГУБОПиК

Информация стала им доступной после взлома базы данных МВД в ходе операции «Жара».

Пьянство на рабочем месте, непрофессионализм, использование баз данных в личных целях, разглашение служебной информации. Киберпартизаны опубликовали, как они пишут «часть информации из личных дел сотрудников ГУБОПиКа».

Информация стала им доступной после взлома базы данных МВД в ходе операции «Жара».

«Большинство из них просто жулики, воры и пьяницы. Только такие люди, продавцы совести, остаются служить диктатуре. Мы знаем всех поименно, и их позор навсегда останется в истории Беларуси», — пишут киберпартизаны.

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