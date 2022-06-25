«Почти все продукты или сильно дешевле, или цена такая же, как в Беларуси» 1 25.06.2022, 19:30

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Белоруска честно рассказала о жизни в Гданьске.

Случчанка Юлия Свистунова уже полгода вместе с семьей живет в Польше, в Гданьске. Она рассказала kurjer.info о том, что ее удивило в людях и обществе:

Отношение к людям

Польша — хороший вариант для эмиграции. Во-первых, наши языки немного похожи. Во-вторых, Польша близко к Беларуси. Ну и, в-третьих, тут хорошо относятся к эмигрантам. Сами поляки ездят на заработки в Германию, поэтому это для них нормально.

Перед переездом много читала, что эмигранту трудно снять квартиру, но нам попались такие хозяева, которых не волновало, что мы с другой страны.

Садик нашли ребёнку без проблем. Воспитатели всё время помогают и идут навстречу. Вначале они переживали, что ребёнок не общается с другими, и пытались выбить бесплатно курс языка и психолога.

Сейчас проводится велосипедный май — конкурс во всём городе. Дети в сад, в школу должны приезжать на каком-нибудь средстве передвижения — велосипеде, самокате, роликах. Воспитатель спросила, почему мой сын так не приезжает и не собирает наклейки, как все дети. Я ей написала, что у нас нет самоката или велосипеда. Воспитательница написала об этом другим родителям, и сразу несколько вызвались подарить нам самокат. Я чуть не расплакалась от такой заботы и желания помочь. Она говорит, что видела, как Давид грустит, когда все дети получают наклейки. А теперь он получает их вместе с другими ребятами.

Отношение к животным

Очень удивило, как в Польше любят домашних животных. Тут почти у каждого есть или собака, или кот. На прогулке принято убирать за животным. Возле магазинов стоят мисочки и палочки, куда можно привязать свою собаку. Есть площадки для собак, часто есть огороженная детская площадка и такая же для собак. Также тут нет бездомных животных. Если вы хотите взять собаку из приюта, то должны пройти специальную процедуру усыновления.

По улицам тут не бегают бездомные собаки, зато бегают дикие кабаны и лисы. Вокруг леса, и животные в поисках еды часто выбегают в город, иногда даже в центр.

Условия для велосипедистов

Нравится, что тут везде есть велосипедные дорожки, в транспорте — места для велосипедов, и их тут очень много (даже чересчур много).

Цены

Очень удивили цены. Почти все продукты или сильно дешевле, или цена такая же, как в Беларуси, при том что уровень дохода тут гораздо выше. Стали есть то, что дома не могли себе позволить: лосось, клубника и голубика зимой, все виды фруктов, йогурты. И не по праздникам, а каждый день. Мороженое всегда лежит в морозилке. Также тут очень актуально следить за акциями в разных магазинах.

Ещё удивила готовая еда в супермаркетах. Можно купить готовую лазанью или пиццу и быть уверенным, что это будет вкусно.

Огромное количество сорок

Как только мы переехали границу Польши, я увидела столько этих птиц, сколько за всю жизнь не видела. Ладно чайки размером с собаку, но сороки?

Непривычный рабочий график

Работа в основном начинается в 6, 7 утра и заканчивается в 15, 16 дня. Сады, кстати, работают с 6.00 и до 17.00.

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