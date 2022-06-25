Беларусь стремительно теряет малый и средний бизнес 2 25.06.2022, 19:59

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Сколько ИП и компаний закрылось с начала года?

В Беларуси продолжает терять малый и средний бизнес. Так, за пять месяцев этого года по всей стране закрылось больше 3,2 тысячи микроорганизаций и 2,1 тысячи индивидуальных предпринимателей. Это следует из данным министерства по налогам и сборам, пишет zerkalo.io.

О том, что малый и средний бизнес в Беларуси столкнулся с серьезными проблемами, ранее сообщал совет по развитию предпринимательства при правительстве. Среди них — сокращение рынков сбыта, сложности с расчетами и логистикой. На этом фоне страна с начала года потеряла 7,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, отмечают в совете.

На начало июня в Беларуси насчитывалось 270 966 индивидуальных предпринимателей. Это на 2154 меньше, чем на начало этого года. Их число выросло в Гродненской, Минской и Могилевской областях, в остальных — упало.

При этом вклад индивидуальных предпринимателей в местные бюджеты растет. На ИП в целом по стране в январе-мае приходилось 3,1% от налоговых поступлений регионов. В 2021 году этот показатель был на уровне 2,3%.

Что касается микроорганизаций (компаний со штатом до 15 человек), то на начало этого месяца их насчитывалось 83 001. Это на 3278 меньше, чем на начало года. Их стало меньше во всех регионах, а также в Минске. При этом налоговая нагрузка на микроорганизации также выросла. В январе-мае она составила 10,2%. В 2021 году этот показатель был на уровне 8,7%.

Во всех регионах также снизилось число малых организаций (численностью от 16 до 100 человек).

Средних организаций (численность от 101 до 250 работников) на начало июня в целом по стране насчитывалось 2093. Это на 56 меньше, чем на начало года. Их число выросло только в Минске и Гродненской области.

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