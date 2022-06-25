закрыть
25 июня 2022, суббота, 21:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода в воскресенье

1
  • 25.06.2022, 20:18
  • 1,468
Какой будет погода в воскресенье

Подробный прогноз.

26 июня сохранится влияние антициклона, при этом на территорию страны ожидается поступление воздушных масс тропического происхождения с юга Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +27..+32°С, сообщает pogoda.by.

27 июня сохранится влияние антициклона, продолжится поступление воздушных масс тропического происхождения с юга Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +28..+33°С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мир было некому защищать
Мир было некому защищать Леонид Невзлин
Терпилы и шпиц
Терпилы и шпиц Ирина Халип
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам
Санкции против режима Лукашенко надо усиливать, они бьют и по силовикам Наталья Радина
Кувырок вверх килем
Кувырок вверх килем Борислав Береза