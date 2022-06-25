Какой будет погода в воскресенье 1 25.06.2022, 20:18

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Подробный прогноз.

26 июня сохранится влияние антициклона, при этом на территорию страны ожидается поступление воздушных масс тропического происхождения с юга Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +27..+32°С, сообщает pogoda.by.

27 июня сохранится влияние антициклона, продолжится поступление воздушных масс тропического происхождения с юга Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +28..+33°С.

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