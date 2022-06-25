Какой будет погода в воскресенье

Какой будет погода в воскресенье1
- 25.06.2022, 20:18
- 1,468
Подробный прогноз.
26 июня сохранится влияние антициклона, при этом на территорию страны ожидается поступление воздушных масс тропического происхождения с юга Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +27..+32°С, сообщает pogoda.by.
27 июня сохранится влияние антициклона, продолжится поступление воздушных масс тропического происхождения с юга Европы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +14..+19°С, максимальная днем +28..+33°С.