Путин: Согласованы все вопросы по «союзному государству» 18 25.06.2022, 20:39

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Об этом российский правитель заявил на встрече с Лукашенко.

Российский правитель Путин на встрече с белорусским узурпатором Лукашенко заявил, что все вопросы по «союзному государству» согласованы. Правда подробностей не озвучил.

— В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством «союзного государства». Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей, — цитируют Путина «РИА Новости».

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