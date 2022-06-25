Путин: Согласованы все вопросы по «союзному государству»18
- 25.06.2022, 20:39
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Об этом российский правитель заявил на встрече с Лукашенко.
Российский правитель Путин на встрече с белорусским узурпатором Лукашенко заявил, что все вопросы по «союзному государству» согласованы. Правда подробностей не озвучил.
— В поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством «союзного государства». Там всё ведомствами согласовано, вопрос реализации намеченных целей, — цитируют Путина «РИА Новости».