Ученые выяснили, как путешествия влияют на здоровье людей 25.06.2022, 21:06

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Исследованием занимались специалисты из Австралии и Китая.

Все слышали о музыкальной и арт-терапии. И тот, и другой вид психотерапевтического воздействия используют не только психологи, но и психиатры. А как на счет терапии путешествиями? Ученые из университетов Эдит Коуэн, Кертина (Австралия), Фудань и Шаньдунской академии медицинских наук (Китай) впервые решили узнать о медицинском эффекте терапии путешествиями. И не прогадали: оказалось, этот эффект в самом деле существует. Свои выводы эксперты представили в журнале Tourism Management (перевод — Naked science).

Ученые провели обзор литературы и выяснили, что туризм может оказывать положительный терапевтический эффект на расстройства, связанные со старческой деменцией. Ведь во время путешествий человек получает массу новых положительных впечатлений, что оказывает благоприятное воздействие на мозг. Это обеспечивает когнитивную и сенсорную стимуляцию, а адаптация к новым условиям заставляет мозг работать в усиленном режиме.

Кроме того, туристы много двигаются, что тоже крайне полезно при старческих заболеваниях. Известно к тому же, что физические упражнения связаны с психическим благополучием. Прием пищи в отпуске также часто связан с групповыми трапезами, когда собираются все члены семьи. Предыдущие же исследования показали, что семейное питание положительно влияет на пищевое поведение пациентов с деменцией.

Прибавьте к тому свежий воздух, купание в морской воде, много солнца, а как следствие — повышение уровня витамина D и серотонина. Кстати, именно поэтому, вероятно, путешествия могут оказывать положительное влияние и на людей с депрессией. Этому аспекту туризма, вероятно, будут посвящены следующие исследования.

По мнению авторов работы, необходимо переосмыслить роль путешествий во врачебной практике, ведь туризм, как выяснилось, не просто развлечения и путешествия: он способствует повышению физического и психологического благополучия.

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