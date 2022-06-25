Два дня с парализованными руками полз к своим: невероятная история бойца ВСУ 25.06.2022, 21:28

Дмитрия Финашина тяжело ранили в бою возле Попасной.

Боец ВСУ Дмитрий Финашин (позывной "Финн") после того, как в бою возле Попасной (Луганщина) потерял всех побратимов, с парализованными руками сумел доползти к своим и выжить. Эту невероятную историю голливудского размаха рассказалo агенство "Укринформ".

"Пошли зачищать посадку возле Попасной, точнее, близ Яковлевки, недалеко от Соледара. Выходили сначала вчетвером: я, Азовчик, Сократ, и один из местных. […] Начался бой. Мне перебило руку. Пуля залетела в автомат и от энергии просто вылетела вся начинка. Палец правой руки висел на коже, болтался, ну, варежка была, немного держала. И тут я чувствую, по каске такой ляп, прилетающий в шлем. У меня было впечатление, что мне изо всех сил дал кувалдой по голове какой-то богатырь. А следующий выстрел – и мне залетает в левую руку, и боль сразу просто яростная", ‒ сказал Финашин.

Последующие два дня для бойца ВСУ превратились в сплошной галюционногенный кошмар. Тем более, что все побратимы по этой вылазке погибли.

"На правой руке палец болтается и с открытой раной, страшной обузой стала левая рука, которую мне тоже хотелось уже просто отрезать. И я бы это сделал, только сил не было", ‒ сказал он.

Только 25 мая "Финну" удалось выползти к украинским позициям.

"Видят меня. Кричат - жив. Смотрю, а это Док и Поляк, я их знаю, мы с ними работали […] Далее очнулся в реанимации, меня готовили к операции. Я был очень приятно удивлен, все новенькое, современное. Все хорошо сделано. Медсестры бегают […] Реампутацию провели вечером, снова приехал я в реанимацию. А утром мне поставили такой столик, я сажусь и начинаю какую-то там кашу наминать, сунул ложку, между двумя пальцами, мизинцем и безымянным, сижу и так ем", ‒ подытожил Финашин.

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