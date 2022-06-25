Что почем сейчас на минской Комаровке 1 25.06.2022, 22:21

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Клубника уже стоит от 3 рублей.

Во сколько обойдется витаминная закупка в последние июньские выходные, узнали «Минск-Новости».

Клубника после дождей подешевела — от 3 рублей за кило. Правда, чаще выставляют ценники в районе 4–6. Есть и за 8–11, она крупнее.

Радует стоимость черешни — от 6 рублей. Конечно же, можно встретить и за 17, поэтому лучше пройтись по рядам и ознакомиться с ценами. Любители желтой ягоды могут закупиться за 15 рублей. Лесных даров на прилавках тоже немало. Пол-литра земляники продают за 14 рублей, голубику — по 8 за 100 г. Рядом — лисички в стаканчике с ценником в 5–6 рублей.

Цена на медовые абрикосы опустилась до 8 рублей за килограмм, персики разбирают за 9–12, а испанские нектарины — за 13 рублей. Можно найти варианты и подешевле.

На яблоки сейчас не такой ажиотаж, однако тоже придется постоять в очереди за привлекательными вариантами. Цены начинаются от 2,5 рубля, далее зависит от сорта и поставщика. Не сезон и цитрусовых, поэтому стоимость неизменна: мандарины по 6, апельсины и грейпфруты — от 7. Сливы берут за 9, виноград — от 7, бананы стоят в среднем 3,5.

Овощные точки вряд ли могут посоперничать с ягодными, но тоже пользуются спросом. Помидоры разбирают за 6–10 рублей за кило, огурцы — от 3,5. Активно продают молодой картофель, цена начинается от 3,5 за кило, новый урожай моркови — по 4, килограмм капусты — 2.

На Комаровке сейчас большой выбор зелени, прайс сезонный — от одного рубля. Дороже выйдет пучок щавеля, базилика и шпината — по 1,5, кинзу и руколу отдают за 2,5, листья салата можно забрать за 1,2 рубля.

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