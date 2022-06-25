ВСУ рассказали, что происходит на Полесском направлении 2 25.06.2022, 22:23

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Есть угроза ракетных и авиационных ударов.

Украинская армия 122-е сутки с начала полномасштабной войны сражается с российскими оккупантами.

Как сообщается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 25 июня, на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

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