Подоляк: Украина победит, потому что за ней – настоящие люди со всего мира 1 25.06.2022, 22:42

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За Россией – только мрак и пустота.

Быстро завершенные сборы в Украине и Литве денег на покупку беспилотников Bayraktar для украинской армии свидетельствуют о том, что бороться с российской агрессией украинцам помогают "настоящие люди". Такое мнение выразил 25 июня в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Всего за три дня Андрюс Тапинас и народ Литвы собрали €6 млн на Bayraktar для Украины. Фонд Сергея Притулы и украинский народ повторили челлендж и купят еще четыре "птички". Мы победим, потому что за нами – настоящие люди со всего мира. За РФ же нет ничего, кроме мрака и пустоты", – написал он.

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