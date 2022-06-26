Белорусы зарабатывали «легкие» деньги на переводах из-за границы, а потом ушли в солидные «минусы»: продолжение истории 26.06.2022, 8:24

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Некоторым удалось вернуть списанные средства.

Белорусы, которые пользовались сервисом Paysend и переводили деньги на родину по супервыгодному курсу, а потом их банковские счета ушли в солидные минусы, продолжают пытаться вернуть средства. Среди прочего они пишут жалобы в банки и подумывают, чтобы подать коллективный иск в суд. При этом некоторым все же удалось вернуть списанные средства.

Сайт zerkalo.io рассказывает подробности этой истории.

Короткая предыстория минусовых счетов

Paysend — один из самых популярных у белорусов сервисов по переводу денег. У тех, кто в мае переводил деньги через этот сервис, банковские счета ушли в солидные минусы. У некоторых пользователей отрицательный баланс доходит до нескольких тысяч евро. О списании денег сообщали в основном клиенты литовских и польских банков, а также некоторых финучреждений из Чехии и Германии.

В Paysend действует специальный курс, по которому евро конвертируется в доллары и белорусские рубли. К примеру, за один евро сегодня дают 2,476 рубля. В первой половине мая курс доходил до 3,5 рублей. При этом курс евро по Нацбанку в первые дни мая был на уровне 2,79 рубля, а позже к середине месяца и вовсе снизился до 2,6 рублей. В банках курсы продажи этой валюты, соответственно, были чуть выше, чем у Нацбанка.

Какая сейчас ситуация с минусовыми счетами

Некоторые клиенты Paysend добились возврата средств. Среди них — те, кто пользуется услугами польского банка PKO и литовского Šiaulių bankas. Они писали заявления в банки и подробно поясняли ситуацию.

Однако так повезло не всем пользователям Paysend, у многих по-прежнему не прояснилась ситуация, вернут ли им списанные средства. Некоторые из них обратились в Банк Литвы. «Там ответили, что «если вы считаете, что действия участника финансового рынка нарушили ваши права и в результате вы понесли убытки, вы можете обратиться в Банк Литвы для разрешения спора», — рассказал один из пользователей Paysend.

Один из клиентов литовского Swedbank сообщил, что на отрицательный баланс на счете будут начислять проценты как на задолженность.

Некоторые пользователи все-таки получили пояснения от Paysend. «При обработке транзакции мы используем среднерыночные международные обменные курсы, которые сообщаются вам до завершения транзакции. В отношении транзакций, которые вы совершили, после того, как эти транзакции были урегулированы, мы получили подтверждение от международных платежных систем Visa и Mastercard, в котором указывалось, что обменный курс, используемый на момент расчета, существенно отличался от обменного курса, указанного при завершении транзакции, — приводит ответ Paysend один из его клиентов. — Разница в обменном курсе составляла 25% и более. Подобные курсовые разницы необычны и крайне редки. Чтобы решить эту проблему, мы внесли дополнительные корректировки в ваши транзакции, чтобы учесть разницу в обменном курс е».

Сервис пояснил, что временно заблокировал аккаунты некоторых пользователей. «Мы заметили, что некоторые клиенты совершали большее количество транзакций при более высоких значениях транзакций, чем обычно. В результате мы предприняли соответствующие шаги для снижения потенциальных рисков, связанных с этими необычными схемами транзакций», — сообщили клиенту Paysend.

В этой ситуации некоторые пользователи Paysend, которые столкнулись с минусовыми счетами, обсуждают вариант подать коллективный иск к сервису.

На наш запрос по этой ситуации, который мы направили Paysend 23 мая, сервис до сих пор не ответил. Мы опубликуем комментарий сервиса, когда (если) его получим.

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