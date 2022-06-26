Битва за Луганщину: что происходит на главных фронтах войны 26.06.2022, 9:08

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Оперативная сводка Генштаба ВСУ.

Враг не оставляет попыток окружить Лисичанск. Оккупанты сосредоточили основные усилия на Донецком направлении именно на попытке взять город в кольцо.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на Лисичанском направлении и попытках окружения подразделений Сил обороны в районе Лисичанска.

Осуществлял обстрелы неподалеку Волчеяровки, Лоскутовки, Белой Горы, Верхнекаменки, Выемки, Верхнекаменского и Золотаревки. Нанес авиационный удар парой Су - 25 в районе населенного пункта Белая Гора", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении противник продолжает ведение оборонительных действий. Осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Уды, Харьков, Базалеевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементьевка, Чепель, Светличное, Коробочкинл, Ивановка, Шестакове и Печенеги.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредоточивал на ведении наступления в направлениях населенных пунктов Довгеньке и Мазанівка. Осуществил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Новая Дмитровка, Крестище, Дибровное, Богородичное, Новопавловка, Адамовка, Грушуваха, Вірнополье, Краснополье, Мазановка, Веселое и Курулька.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Осуществлял огневое поражение из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка, Северск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях ведет боевые действия и осуществляет систематическое огневое воздействие с целью сковывания наших войск и недопущения их переброски на угрожающие направления.

Осуществлял обстрелы из танков и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Керамик, Красногоровка, Северного, Водяное, Опытное, Уманское, Тоненькое, Карловка, Новомихайловка, Марьинка, Парасковиевка, Павловка, Шевченко, Пречистовка, Золотая Нива, Комар, Новоселка, Великая Новоселка, Владимировка, Гуляйпільське, Белогорье, Новополь, Красное, Зеленое Поле, Гуляйполе и Малиновка.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей и осуществляет огневой влияние на наши подразделения с целью недопущения перегруппировки войск. Наша авиация, на соответствующих участках, наносила удары по скоплениях врага. Потери оккупантов уточняются.

В акватории Черного и Азовского морей основные усилия корабельное группировки противника сосредоточивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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