Ученые: Люди выбирают друзей по запаху 4 26.06.2022, 9:14

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Поразительное открытие совершили специалисты из Института Вейцмана.

Команда ученых из Института Вейцмана в Израиле изучила, как запахи влияют на дружеские связи. Оказалось, что люди охотнее выстраивают дружеские отношения с теми, кто пахнет так же, как они. Доказать это получилось с помощью нескольких экспериментов, сообщает science.org.

Сначала исследователи проанализировали запахи добровольцев. Они выбрали пары близких друзей одного пола, чья дружба, по их словам, развивалась очень быстро. Также ученые взяли образцы запаха у контрольной группы, куда включили незнакомых друг другу людей. Анализ показал, что между запахами друзей много общего.

В дополнительном эксперименте ученые попробовали предположить на основе запахов, как будет развиваться общение ранее незнакомых друг с другом людей. Затем они разбили добровольцев на пары и попросили их немного пообщаться, а позже уточнили, понравился ли им их собеседник и смогли бы они с ним дружить.

В 71% случаев предсказания ученых оказывались правдивы и пары незнакомцев с похожими запахами положительно оценивали друг друга.

«Люди полагаются на другие, гораздо более важные сигналы при принятии социальных решений, но результаты нашего исследования показывают, что наш нос играет большую роль, чем считалось ранее, в нашем выборе друзей», — говорят ученые.

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