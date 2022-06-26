ISW: Военное руководство Украины намерено координировать партизанское движение 1 26.06.2022, 9:20

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Подпольщики только и ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

Украинское военное руководство, вероятно, намерено в ближайшее время взять под централизованный контроль действия партизанского движения на оккупированных Россией территориях.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты американского Института изучения войны отмечают, что цель координации усилий партизан заключается в желании Киева подорвать контроль России и, возможно, подготовиться к тактически связанным операциям с украинскими вооруженными силами. Ранее Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом.

Напомним, 22 июня в Херсонской области подорвали автомобиль "главы администрации" в Чернобаевке.

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