Бегите, глупцы! Артем Черников

26.06.2022, 9:24

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Лукашенко сильно нарывается на ответ со стороны ВСУ.

На этой неделе сразу два нефтеперерабатывающих завода попали в ленты новостей. Первый из Ростовской области, в который влетел дрон-камикадзе, а второй нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Сообщалось, что в городе, который находится в приграничной зоне, наблюдалась необычная активность. На НПЗ приехали силовики и началась эвакуация семей бизнесменов и чиновников и вывоз ценностей.

Мозырский НПЗ стал важным субъектом после введения санкций против нефтехимической отрасли, в частности, против «Нафтана». Еще до введения санкций завод в Мозыре перерабатывал в разы больше нефти, чем северный коллега. На «Нафтан» шло порядка 150 тысяч тонн нефти, в то время как на Мозырский НПЗ 600 тысяч тонн в месяц. Однако под санкции попал именно «Нафтан» с меньшей нагрузкой.

Традиционно белорусские НПЗ зарабатывали на экспорте и приносили в страну валюту: 35% продукции поставлялось в Евросоюз, еще 33% — в Украину. Естественно, после начала войны отгрузки топлива прекратились, а предприятия стали работать вполсилы, заполнив при этом резервуары на 97%, что практически вызывает топливный коллапс. Теперь им приходится работать исключительно на внутренний рынок, который не нуждается в таком количестве бензина и дизеля. Конечно, частично переработанная нефть возвращается в Россию, но экономической выгоды в этом нет, потому как основная деятельность заводов была направлена на получении валюты для страны.

Лукашенко сильно нарывается на ответ со стороны ВСУ. Бесконечные провокации либо очередное нападение со стороны Беларуси могут стать последними для диктатора. Также это опасно и для его кошельков. Бомбежка стратегически важных для вооруженных сил предприятий является неотъемлемой частью защиты от агрессора. Лишение врага снабжения горючим замедляет или вовсе прекращает любые нападения.

Возомнивший себя полководцем Лукашенко полностью потерял связь с реальностью. Нужно быть окончательно спятить чтобы рискнуть с неопытной армией напасть на страну, которая 8 лет тренировалась вместе с лучшими армиями мира и имеет реальный боевой опыт. Он ошибается, если думает, что Украина не запустит пару байрактаров или других дронов на важные предприятия, чтобы обеспечить свою безопасность. Что, в принципе, и показывает попадание дронов-камикадзе в НПЗ России.

Лукашенко боится ВСУ, боится белорусского полка Калиновского и очень сильно боится народного ополчения, которое организовало рельсовую войну и показало, что умеет эффективно партизанить. Когда эти три силы воссоединятся вместе, диктатора уже никто не спасет. Большинство белорусских военных против войны с Украиной, а его псы, которые выходили с автоматами против безоружных людей в 2020 году, когда увидят реальную угрозу, побегут прочь с поля боя. Построив свой госаппарат исключительно силой и на лизоблюдстве, Лукашенко совершенно не имеет поддержки и обречен проиграть.

Белорусской армии следует немедленно бежать от приграничных территорий и не подставлять себя под удар.

А рабочим стоит задуматься о собственной жизни и как можно скорее уволиться с предприятия которое в любом случае обречено.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»