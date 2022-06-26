«На море? Да, пожалуйста — Минское» 2 26.06.2022, 9:29

2,070

Где отдыхают белорусские семьи с детьми летом 2022-го?

Третье лето подряд туристическая отрасль Беларуси переживает кризис, а многие белорусы вынужденно откладывают отдых за границей. На этот раз причиной стала российская агрессия в Украине и соучастие официального Минска: ряд государств перестал выдавать белорусам визы, бюджетные варианты отдыха в полыхающей стране-соседке по понятным причинам невозможны, а цены на авиабилеты и пакетные туры в традиционные Египет, Турцию и даже Грузию подскочили в несколько раз.

Корреспондент «Салідарнасці» расспросила родителей и представителей туриндустрии, как выкручиваются белорусы с детским и семейным отдыхом летом-2022.

***

— Помню, как нас с сестрой родители отправляли чуть ли не на все лето в ведомственный пионерлагерь от папиной работы, — говорит минчанка Анна. — Тогда я, бывало, обижалась, а сама став мамой двух девочек, оценила в полной мере, какое это было подспорье для них.

Мои дети прошлым летом тоже съездили в один загородный лагерь. Но им там показалось скучновато, а нам с мужем не понравилась ковидная «режимность», когда с детьми общаться можно было только через забор. К тому же, одна смена (18 дней) с дотацией выходит недорого, а вот две и больше по полной стоимости — уже очень ощутимо.

В этом году планировали съездить в Затоку, но куда уж теперь… Поэтому пока мои девчонки в школьном лагере с дневным пребыванием, в августе — в загородном лагере, а в июле я взяла часть отпуска, съездим на дачу к знакомым, а потом будут как-то кантоваться с подружками в городе.

На море? Да пожалуйста — Минское. Другое мы, к сожалению, пока не потянем.

— Старшие дети в этом году поступают, так что мы решили отказаться от дорогого отпуска, а вложиться в репетиторов, — говорит многодетный отец Евгений. — А вот младшего сына отправим со скаутами в палаточный лагерь.

Правда, бюджетные варианты уже упустили, и смена семь дней обойдется почти в 800 рублей — больше половины моей зарплаты. Я расстроился, что дорого, а потом узнал, что у нас еще лайт-версия — оказывается, есть ценник и в 1,5 тысячи рублей за 10 дней, и главное, есть люди, которых это устраивает.

К слову, в сезоне-2022 белорусских школьников принимают 1,3 тысячи лагерей круглосуточного пребывания, но стационарных загородных — всего 145.

Средняя стоимость путевок по стране — от 577 рублей. На практике это означает, что в загородные лагеря Могилевщины путевка стоит около 500 рублей, а, например, в знаменитый «Зубренок» на Нарочи — от 1420. Правда, один раз родители смогут воспользоваться дотацией из бюджета и уменьшить свои траты на 229 рублей (в прошлом году было 215).

Впрочем, с местами в оздоровительные лагеря всегда было непросто: кое-где, рассказывают родители школьников, путевки нужно бронировать еще в январе-феврале.

***

— Мы на семейном совете прикинули, во сколько на четверых обойдется слетать в тот же Египет, и решили, что не настолько сильно соскучились по морю, — смеется гомельчанка Юлия. — Зато продолжили активно ездить по родной стране — это и финансово проще и, будем откровенны, безопаснее.

Опробовали еще в прошлом году, и довольно быстро поняли, что большие группы и стандартные туристические программы — не то: детям не особо интересна архитектура и музеи, да и длинные экскурсии они с трудом выдерживают.

Поэтому начали читать и смотреть туристические блоги, спрашивать рекомендации знакомых и продумывать поездки сами. Открыли для себя интереснейшие агроусадьбы, познакомились с местными жителями, которые официально не гиды и даже не краеведы, но могут рассказать и показать многое, что не увидишь из окна автобуса.

— Поскольку любимые белорусами Турция и Египет из-за закрытого неба и вынужденных облетов значительно подорожали, многие отказались от пляжного отдыха, и обратили внимание на собственно белорусские красоты. Второй год подряд действительно очень хорошее время для внутреннего туризма, — на условиях анонимности рассказал «Салідарнасці» представитель туристической отрасли. — По моим наблюдениям, если в прошлом году очень активно брали длинные автобусные экскурсии по стране, то сейчас это удел россиян, а у белорусов популярнее стали короткие и индивидуальные, «камерные» вылазки выходного дня — семьей, несколькими дружескими компаниями.

И здесь на первый план вышли частники — они более гибкие и клиентоориентированные, чем много лет «заточенные» на российских туристов санатории.

Некоторые хозяева агроусадеб даже не рекламируются особо в интернете — через «сарафанное радио» люди передают друг другу контакты, и я знаю несколько мест, например, на Припяти и на Браславских озерах, где вплоть до сентября гостевые домики расписаны.

***

Кстати, накануне туристического сезона-2022 своеобразно прорекламировал белорусскую инфраструктуру директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Месяц назад в эфире СТВ чиновник рассказал, что в отечественные санатории забронировано и продано более 90% мест, а цена за стандартный двухместный номер при этом «практически в два раза ниже», чем отели в Турции и Египте — и это, мол, с полным пакетом медицинских процедур, питанием, проживанием и развлечениями.

— Да-да, я тоже это слышала, — говорит минчанка Алеся. — Но когда начали прикидывать, детский лагерь в Болгарии на две недели показался и мне, и дочери хоть и дороже, но гораздо привлекательнее белорусского санатория (а с некоторыми вообще сопоставим по цене — и это с авиаперелетом!).

Как вообще можно сравнивать море и горы с белорусским климатом, ума не приложу. Хотя, конечно, если речь о семье с маленькими детьми, то 8,5 часов перелета на Красное море и огромные доплаты за топливный сбор, думаю, очень многих отпугнули.

Игорь из Барановичей, напротив, сравнил морские курорты и белорусские просторы — и выбрал второе. Как он утверждает, не столько из финансовых, сколько из «патриотических ашчушчэний»:

— Бабушка зазывала нас с детьми на дачу, но я против барщины и использования детского труда, поэтому наш выбор на лето — походы, кемпинги и байдарки.

Немного удручает, правда, что в некоторых местах у нас под «инфраструктурой» до сих пор понимают только биотуалет и дрова, но понемногу ситуация все-таки улучшается.

А если подготовиться как следует, почитать форумы, поспрашивать бывалых туристов — поверьте, есть не такие раскрученные, как наши замки, церкви и костелы, не попсовые, но очень интересные, красивейшие места, которые стоят того, чтобы их увидеть и полюбить Беларусь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».