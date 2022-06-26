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Россию и Беларусь исключили из Энергетической хартии

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  • 26.06.2022, 9:41
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Россию и Беларусь исключили из Энергетической хартии

Решения были приняты в Брюсселе по инициативе Украины.

Россию и Беларусь лишили статуса наблюдателей в Энергетической хартии. Что касается Беларуси, то также приостановили временное применение договора к Энергетической хартии. Эти решения были приняты по инициативе Украины.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, соответствующие решения были приняты на специальной сессии Конференции Энергетической Хартии, состоявшейся 24 июня в Брюсселе.

«Государство-агрессор, нарушающий международные соглашения, презирающее права других государств и народов, как и его сателлит, заслуживают международной изоляции, в том числе в энергетических сообществах и организациях», — прокомментировал решение министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Минэнерго отметили, что после полномасштабного военного вторжения РФ в Украину представители министерства неоднократно выступали с инициативой по лишению России статуса наблюдателя в Энергетической Хартии, а также приостановке временного применения Договора к Энергетической Хартии по Беларуси.

Договор об Энергетической хартии является многосторонним соглашением, подписанным около 60 странами, а также Европейским Союзом. Хартия закрепляет основные принципы сотрудничества, в частности в сфере защиты иностранных инвестиций, устанавливает транзитные правила в энергетические системы и механизмы разрешения споров между договорными сторонами, инвесторами и принимающими государствами.

Россия и Беларусь подписали Договор об Энергетической Хартии, однако так и не ратифицировали его. В то же время Беларусь применила Договор на время.

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