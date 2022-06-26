«Работала в Кобрине за копейки, а потом решила все поменять» 26.06.2022, 9:53

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Напористая белоруска пробилась в IT и зарабатывает более $1,5 тысяч в месяц.

У недовольных своей зарплатой есть два варианта: продолжать жаловаться на жизнь или начать действовать — например, поискать работу в другом городе или переучиться.

Сайт onliner.by рассказал про напористую девушку из Кобрина — когда-то она работала в отделе кадров за прожиточный минимум, а теперь стала HR-специалистом в сфере IT и зарабатывает более $1,5 тысячи.

Нет ничего плохого в том, чтобы выкладываться на работе за небольшие деньги (вспоминаем про тех же учителей и врачей, которые делают важное дело за скромное вознаграждение). Но иногда низкооплачиваемая работа — это совсем не призвание, а недостаток решимости.

Юлия Демидюк — из тех, кого не испугали сложности. В родном Кобрине она перепробовала кучу вариантов по работе, но достойных денег так и не увидела.

— Вообще по специальности я юрист, окончила колледж в Бресте, а потом поступила на заочку. Нужно было оплачивать учебу, поэтому искала любую работу. В милицию и суд меня не взяли, и я пошла барменом — разливала в 18 лет пиво, — смеется девушка. — Потом устроилась обычным продавцом в магазин. И мне там, кстати, нравилось, если бы не огромные недостачи, когда тебе бесплатно нужно работать по три месяца.

Юля ушла из магазина и продолжила искать себя: успела поработать страховым агентом, специалистом по продажам, а потом устроилась в отдел кадров в строительную компанию, где задержалась на два года.

— Эта вакансия мне идеально подходила, я как раз тогда пошла на курсы от центра занятости по кадровому делопроизводству. Первое время даже ходила в библиотеку и брала журнал «Отдел кадров» — так мне было интересно! Зарплата поначалу казалась нормальной — тысяч 700 (это было до деноминации, когда деньги белорусы считали в миллионах. — Прим. Onlíner), а потом я стала замечать, что цены растут, а мне денег ни на что ни хватает.

Помню критический момент, когда нужен был пуховик, а с зарплаты я его себе позволить не могла, нужно было брать рассрочку.

«Неприятное чувство, когда живешь от зарплаты до зарплаты»

Когда небольшую зарплату стали задерживать на месяц-два-три, Юлия забрала трудовую и устроилась на почту, где провела еще три года. Работала по-прежнему в отделе кадров, платили чуть больше прожиточного минимума — около 2 миллионов. Зато была стабильность с выплатами, вспоминает девушка.

— Меня спасало то, что я жила с родителями и могла не беспокоиться о том, что купить из еды, как оплатить «коммуналку». Но уже тогда я стала думать: а что дальше? Если продолжу в том же духе, никогда не куплю себе ни машину, ни квартиру. До сих пор помню это неприятное чувство, когда живешь от зарплаты до зарплаты и тебе не хватает денег на какие-то самые простые желания.

В один из таких острых периодов Юля в первый раз попыталась уехать в Минск. Остановилась у подружки на две недели и стала мониторить вакансии. Но довольно быстро осознала, что с теми зарплатами, которые ей предлагали, не потянет съемное жилье — даже самую простую комнату.

— А ведь хотелось купить еще новую одежду, чтобы выглядеть привлекательно на новой работе. В общем, я поняла, что не заработала даже минимальную подушку безопасности для переезда. Решила, что уеду обратно в Кобрин и буду пытаться копить деньги на следующую попытку.

В Кобрине у нашей героини дела шли все хуже. Работы на почте становилось все больше, а ставку Юле слегка сократили — до 0,95. Это очень обидело девушку.

— Я чувствовала, что как будто не на своем месте. Всегда любила работать, мама даже шутила, что купит и поставит мне раскладушку на почте. И когда мою ставку уменьшили, очень расстроилась. Перешла в другую госкомпанию в Кобрине и наблюдала, как в 16:40 люди мчатся к выходу... Никогда не понимала такое отношение к работе, меня это абсолютно демотивирует. От отчаяния я решилась снова поехать в Минск.

«Приехала на стажировку в Минск и осталась ни с чем»

В 2016 году Юля взяла неоплачиваемый отпуск, поехала в Минск и на время поселилась у сестры в общежитии. В какой-то момент ей казалось, что все складывается относительно легко.

— Мне предложили стажировку в магазине, где я должна была стать специалистом по кадрам. Я согласилась и поехала закрывать дела на своей старой работе в Кобрин. Увольняюсь, приезжаю — а мне говорят: вы знаете, мы взяли другого человека. То есть я приехала и осталась ни с чем.

В общежитии у сестры Юля жить долго не могла, ей пришлось арендовать самую дешевую комнату в Шабанах. Начались долгие и мучительные поиски работы.

— Я откликалась на все вакансии подряд. Бывало такое, что мне приходило приглашение, и через час я уже ехала на собеседование, то есть была готова на любую адекватную работу. Честно признаюсь, был соблазн вернуться в Кобрин, мне друг даже работу там предложил. Но я понимала, что еще одной попытки рвануть в Минск, скорее всего, не будет.

В итоге девушка согласилась на первый попавшийся вариант: в Шабанах устроилась в компанию, которая занималась металлообработкой. Зарплата — порядка $250—300, с этих денег нужно было оплачивать съемное жилье ($80).

— C деньгами было очень сложно, экономить приходилось буквально на всем. Помню, что очень похудела тогда. Суп варила без мяса, сладости практически не покупала, только по пятницам награждала себя вафлями «Черноморскими» за то, что прожила очередную неделю. Работу не любила совсем. К тому же там, на заводе, было очень холодно, я ходила в телогрейке, чтобы хоть как-то согреться.

Первые полгода в Минске однозначно были самыми сложными в моей жизни.

«Нашла работу, которая открыла другой мир»

Погрузившись в столичную рутину, Юля не переставала следить за вакансиями. Отдел кадров на нелюбимом заводе со временем поменяла на отдел кадров в общепите. Небольшую комнату в Шабанах, где соседи курили прямо в квартире, сменила на уютную двушку в Масюковщине — эту квартиру девушка арендовала вместе с сестрой и ее мужем.

— Работа в общепите позволила мне поверить в себя. Я нанимала людей, проводила различные мероприятия. Получала зарплату долларов 400 — по меркам Кобрина, уже неплохие деньги. А еще стала ходить на различные конференции, знакомилась с коллегами из разных компаний. В общении выяснила для себя, что в сфере IT за такую же работу платят существенно больше, — улыбается девушка. — И я задалась целью в эту сферу попасть.

С чего начать, если хочешь войти в «айти»? Юля понятия не имела. Она решила подтянуть английский и пошла на самые недорогие курсы тестировщиков.

— Первую работу HR я получила как раз потому, что ходила на те курсы. С точки зрения руководителя, я хотя бы минимально разбиралась в том, как в IT все устроено. Хотя когда мне дали тестовое задание, половину слов гуглила, — признается Юля. — Зато у меня был опыт в поиске персонала и кадровом производстве, а им как раз был нужен такой человек. По зарплате на старте были те же долларов 400, как и в общепите, и я легко согласилась.

За несколько лет увеличила зарплату в три раза

Зарплату Юлии регулярно пересматривали. Через полгода стали платить $550, потом накидывали еще и еще. Спустя 5 лет работы в сфере IT девушка увеличила зарплату в три раза и сейчас зарабатывает более $1,5 тысячи. Сменила несколько компаний, а с весны работает в одном из стартапов.

— Что вы почувствовали, когда стали зарабатывать больше тысячи долларов?

— Я наконец почувствовала себя свободной. Теперь перед крупной покупкой не нужно долго думать и анализировать, надо мне это или нет. А еще когда у тебя маленькая зарплата, появляется привычка постоянно сравнивать цены. И если вдруг что-то увидел дешевле, ты берешь просто потому что недорого. Сейчас я могу позволить себе покупать то, что мне действительно нравится. Могу путешествовать, помогаю дома маме дома с ремонтом.

Не боюсь пойти в отпуск — раньше получишь отпускные, а потом сидишь месяц без денег, просто выживание какое-то.

Юлия подчеркивает: работа в IT ей нравится не только из-за высоких зарплат. Белоруске приятно работать рядом с высоко замотивированными людьми, которые постоянно учатся и развиваются. Это именно то, чего так не хватало девушке в родном Кобрине. Сама она тоже продолжает учиться: ходит на курсы английского, посещает семинары и онлайн-курсы для HR-специалистов.

О своем жилье в Минске кобринчанке пока приходится только мечтать, но когда-то и сам переезд в столицу казался чем-то нереальным.

— Я по-прежнему снимаю комнату в Минске (уже на пару с подругой). Могла бы снять целиком квартиру, но решила, что лучше буду откладывать деньги. Кредитами обременять себя не хочу, мечтаю купить готовую квартиру.

Как решиться на перемены? Несколько советов от Юли

Юля убеждена: если на работе все плохо, к вам относятся неуважительно, появляются токсичные коллеги, которые портят вам настроение, — это знак, что пора двигаться дальше. Оценить себя, оценить свой опыт, задуматься о том, чем ты хочешь заниматься, и начать действовать.

— Чтобы что-то поменять, мне кажется, важно время от времени делать паузу, анализировать: что будет, если я продолжу в том же духе, буду ли я счастливым? Если бы я не задавала себе этих вопросов, вряд ли бы решилась на переезд — осталась бы жить в своем городе, довольствовалась бы небольшой зарплатой.

При этом не надо бояться начинать с нуля — со стажировки, с маленькой зарплаты, особенно если вы целиком меняете сферу. Я с таким часто сталкиваюсь при найме: человек зарабатывал $600, а теперь ему надо согласиться на $300. И сразу протест: как я, «такой взрослый», буду зарабатывать совсем мало или вообще бесплатно стажироваться?

Мне кажется, на старте иногда стоит рискнуть, ведь это только начало.

Также очень важно, на мой взгляд, постоянно знакомиться с разными людьми, расширять кругозор. Можно сидеть на одном месте и общаться только с коллегами в отделе, но тогда я бы не узнала про сферу IT, что здесь можно на моей позиции зарабатывать гораздо больше. Знакомые, опять же, могут помочь рекомендациями, если вы ищете работу.

А еще, как мне кажется, надо любить то, что ты делаешь. Если бы я ненавидела работу с кадрами, выполняла ее вполсилы, вряд ли бы преуспевала. Я всегда стараюсь выкладываться на 100%.

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