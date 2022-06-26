Бойцы ВСУ точным ударом уничтожили пять российских танков и МТ-ЛБ 26.06.2022, 9:56

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Над сожженной техникой врага поднялся черный дым.

Украинские защитники в очередной раз продемонстрировали мастерство по уничтожению врага. Точными ударами они сожгли бронетехнику войск РФ, в том числе танки.

Не исключено, что в ней сгорели и несколько оккупантов. Кадрами яркой работы воинов ВСУ поделился Telegram-канал "Брати по зброї".

Отмечается, что удары по позициям противника наносили военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" оперативного командования "Восток".

Им удалось лишить российских захватчиков сразу пяти танков, а также плавучего бронетранспортера – МТ-ЛБ. Техника врага вспыхнула, и в небо поднялся черный дым.

На кадрах слышны неповторимые эмоции украинских защитников, которые радуются очередным точным ударам по врагу.

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