Украинская авиация нанесла пять мощных авиаударов на юге
- 26.06.2022, 10:23
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ВСУ ликвидировали два склада боеприпасов и огневую точку врага.
Авиация вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла пять ударов по скоплению российской военной техники, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений.
Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".
Всего же за прошедшие сутки на юге Украины российская армия потеряла два танка, пять бронемашин, а также 24 солдата. Кроме того, украинским военным удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов и огневую точку.