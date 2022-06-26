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Украинская авиация нанесла пять мощных авиаударов на юге

  • 26.06.2022, 10:23
  • 3,900
Украинская авиация нанесла пять мощных авиаударов на юге

ВСУ ликвидировали два склада боеприпасов и огневую точку врага.

Авиация вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла пять ударов по скоплению российской военной техники, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

Всего же за прошедшие сутки на юге Украины российская армия потеряла два танка, пять бронемашин, а также 24 солдата. Кроме того, украинским военным удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов и огневую точку.

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