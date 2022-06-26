Разведка Британии назвала две следующих цели России после Северодонецка 3 26.06.2022, 10:33

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На этих направлениях будут особенно жаркие бои.

После провала "блицкрига" с первых дней войны в Украине, который был планах путинской армии, оккупанты пересмотрели свой ближайшие цели. Теперь захватчики намерены совершить совершить более целенаправленное наступление на Донбассе.

В частности, следующей целью оккупационной армии может стать город Краматорск. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.

По информации британской разведки, захват Россией города Северодонецк является значительным достижением в рамках захватнической цели на Донбассе. Отмечается, что населенный пункт был крупным промышленным центром и занимал стратегическое положение на реке Северский Донец.

В то же время разведка считает, что это лишь одна из нескольких задач, которые хочет выполнить Россия, чтобы оккупировать весь Донбасс.

Так, к ним относятся наступление на крупный промышленный центр Краматорск. Таким образом российские оккупанты намерены обеспечить безопасность основных путей снабжения города Донецк.

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