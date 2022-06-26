Разведка Британии назвала две следующих цели России после Северодонецка

Разведка Британии назвала две следующих цели России после Северодонецка3
- 26.06.2022, 10:33
- 8,882
На этих направлениях будут особенно жаркие бои.
После провала "блицкрига" с первых дней войны в Украине, который был планах путинской армии, оккупанты пересмотрели свой ближайшие цели. Теперь захватчики намерены совершить совершить более целенаправленное наступление на Донбассе.
В частности, следующей целью оккупационной армии может стать город Краматорск. Об этом сообщает военная разведка Великобритании в Twitter.
По информации британской разведки, захват Россией города Северодонецк является значительным достижением в рамках захватнической цели на Донбассе. Отмечается, что населенный пункт был крупным промышленным центром и занимал стратегическое положение на реке Северский Донец.
В то же время разведка считает, что это лишь одна из нескольких задач, которые хочет выполнить Россия, чтобы оккупировать весь Донбасс.
Так, к ним относятся наступление на крупный промышленный центр Краматорск. Таким образом российские оккупанты намерены обеспечить безопасность основных путей снабжения города Донецк.