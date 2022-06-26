Британия, США, Канада и Япония объявили о введении запрета на импорт российского золота 3 26.06.2022, 10:46

1,720

Новые ограничения должны усилить давление на «военную машину» Путина.

Великобритания, США, Канада и Япония объявили о введении запрета на импорт российского золота в странах. Новые ограничения призваны усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

В правительстве подчеркнули, что золото является одним из основных видов российского экспорта, стоимость которого в 2021 году составит 12,6 млрд фунтов стерлингов (15,5 млрд долларов) для российской экономики.

"Его ценность для российской элиты также возросла в последние месяцы: олигархи спешат купить золотые слитки, пытаясь избежать финансовых последствий западных санкций. Лондон является крупным мировым центром торговли золотом, и санкции Великобритании, которые станут первыми в своем роде, введенными против России в любой точке мира, окажут огромное влияние на способность Путина привлекать средства", - говорится в сообщении.

Поскольку параллельно ограничения на импорт золота введут США, Япония и Канада, мера будет иметь глобальный охват, закрывая доступ товару на официальные международные рынки.

В ведомстве подчеркнули, что на саммите G7 премьер-министр Британии Борис Джонсон призовет других лидеров присоединиться к запрету на импорт российского золота, чтобы еще больше изолировать Россию от международной финансовой системы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7 согласовали запрет на импорт золота из России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».