«На большинство паркингов бесполезно ездить» 6 26.06.2022, 11:03

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Владельцы авто с нестандартными габаритами рассказали о своих «приключениях» в Беларуси.

Жилые комплексы растут как грибы после дождя. То же сказать про парковочные места нельзя: в некоторых семьях используют два автомобиля, а иногда — даже три. Разместить их все рядом с домом нереально. Оттого застройщики и сами белорусы все чаще обращаются к паркингам. Оставить обычный городской седан там не составит труда, а вот владельцы авто с конструктивными особенностями могут испытать затруднения.

Сегодня журналисты av.by провели эксперимент и протестировали столичную парковку на нестандартных машинах.

С нашими героями мы встречаемся возле 9-уровневого паркинга. Для эксперимента позвали ребят из стенс-движения (выступают за авто с низким клиренсом и экстремальной постановкой углов колес. — Прим. авт.), владельца пятиметрового Volkswagen Phaeton, а также водителя грузового бусика Mercedes-Benz Splinter. Им предстоит испытать стоянку и поделиться своим мнением, нам — рассказать о происходящем с места событий.

«Пролет широкий, а угол наклона спирали — пологий»

Первыми на встречу приехали члены команды LowMadness. Естественно, ребята были на автомобилях с заниженным клиренсом: Артем — на Mazda 3, Рома — на Scion xB, а Ярослав — на BMW Z4.

— Хотя стенс-культура в стране пока не сильно развита, на таких машинах у нас можно ездить без особых проблем, — говорят наши герои.

Вместе с ребятами по одному проезжаем через пост дежурного, который пропускает нас на паркинг. Постоянным арендаторам машино-мест не требуется покидать салон автомобиля: на их транспортных средствах уже размещены RFID-метки, благодаря которым шлагбаум поднимается автоматически.

— В принципе, я не испытываю затруднений при парковке в городе: везде проезжаю легко, «лежачие полицейские» тоже проскакиваю запросто, — берет слово Артем. — С учетом того, что машина каждый день на ходу, эксплуатация лоурайдера ничем не омрачена. Паркинги с круговой «улиткой» даются легко, а те, где есть подъемы и спуски под большим углом, — без шансов. Иногда не проходим по ширине, а цеплять бордюр не хочется, ведь каждая царапина встречается со слезами на глазах — очень больно и дорого.

— На наш взгляд, идеальный паркинг должен быть без «лежачих полицейских» — резиновых или пластиковых, которые чаще всего встречаются, — подхватывают слова товарища Паша и Ярослав. — Бывает, что авто с кофром на крыше не влезает по высоте. Здесь благополучно вмещаемся.

Участники стенс-движения похвалили конструкцию «улитки»: пролет широкий, а угол наклона самой спирали пологий, что они редко встречают на других паркингах.

— На нескольких этажах мы заметили грубые съезды с «улитки». Местами этот перепад высоты больше, а где-то меньше, поэтому не на каждый этаж с нашим клиренсом можно заехать. Почему? Машина попросту зацепится подрамником или лонжероном за выступ, — отмечают ребята.

Покидая верхний уровень паркинга, Mazda Артема села на «брюхо»: колеса не доставали до дорожного покрытия. Не впервые сталкиваясь с такой ситуацией, ребята пустили в ход дощечки, которые всегда есть в багажнике — на всякий случай. Подложив их под передние колеса, преграду преодолели.

— Данный паркинг расположен удобно: рядом и жилая застройка, и метро. Получается, можно оставить свой автомобиль и куда-то поехать на общественном транспорте, — замечает напоследок Артем.

— Честно говоря, я не сильно слежу за стоимостью машино-мест в паркингах. На моем «домашнем», охраняемом и без крыши, аренда составляет 60 BYN в месяц или 5 BYN посуточно. С одной стороны, это многовато, с другой — вполне неплохо, адекватная сумма.

«Главный критерий хорошего паркинга — это цена»

Александр приехал на своем Volkswagen Phaeton — редкой для наших широт модели. Седан представительского класса имеет длину 5 055 мм и ширину 1 903 мм. Стоит признать, что внушительные габариты автомобиля могут стать проблемой на некоторых парковках.

— В целом я почти везде благополучно помещаюсь, правда, на спиралевидном подъеме в одном из столичных паркингов всегда есть риск зацепить стенку. Узковато там, — сетует Александр, добавляя с улыбкой: — Если не умеешь ездить, то и на «трехдверке» зацепишься. При должном опыте можно и в гостиную по лестнице забраться.

— Наверное, главный критерий для хорошего паркинга — это цена. Всегда хочется, чтобы парковочное место было недорогим. Хотя есть площадки, которые даже при необходимости посещать не пожелаешь — неудобно. К примеру, в один паркинг заезжаешь буквально на дыбах, развернуться проблематично, а какой-то мужчина-регулировщик еще и обстановку контролирует. А на другой стоянке с шириной пролетов и разъездами вопросов не возникает.

— Место на открытом паркинге, которым я пользуюсь возле дома в Каменной Горке, стоит 60 рублей в месяц. Подозреваю, что здесь оно дороже рублей на десять, но при этом машина находится под крышей и на нее не воздействуют негативные погодные факторы. Плюс ко всему вопрос безопасности — лучше, когда автомобиль под охраной. Жители новостроек не всегда паркуют машины по правилам, поэтому бывает, что дорога возле подъезда заставлена с двух сторон. Думаю, застройщик специально предусмотрел здесь паркинг, учитывая плотную заселенность района.

Александр обращает внимание, что даже в послеобеденное время буднего дня места на бесплатной парковке заняты примерно на 60—70%. «А что будет вечером?» — задает риторический вопрос наш герой.

— Конкретно этот паркинг не вызывает никаких неудобств, — говорит Александр, поднимаясь на своем Phaeton по «улитке». — Заезд более-менее пологий, а машина ничего не цепляет за счет широкого проезда. На подъем и спуск есть отдельные спирали, поэтому риск надолго застрять отпадает.

— С парковкой тоже все нормально. По моему ощущению, ширины между машино-местами достаточно, чтобы два автомобиля свободно разъехались, а не пропускали друг друга или толкались. Это удобно, — делится впечатлениями мужчина.

— Я не заметил никаких проблем с перепадами высоты на въездах на «улитку» и съездах с нее. По сравнению с обычными автомобилями у «Фаэтона» небольшой клиренс — 150 мм, и его здесь хватает. Все-таки есть парковки, где можно реально зацепиться глушителем. Тут во многом это решено пологим подъемом на спирали.

— Бросились в глаза отбойники-ограничители у каждого машино-места. При хорошем клиренсе те, у кого нет камеры заднего вида или парктроников, могут спокойно парковаться до упора, не опасаясь повредить бампер. Еще я обратил внимание, что потолки здесь не очень высокие, поэтому такие автомобили, как Toyota Tundra, сюда не проедут, не говоря уже о микроавтобусах. К слову, VW Phaeton совсем не узкий, однако ширины места на парковке — с запасом.

— Успел заметить камеры наблюдения и пожарные гидранты, то есть меры безопасности соблюдаются. Базовые вещи, о которых забывать не стоит, — это всегда важно, — подчеркивает владелец. — Паркинг не пустует, а значит, на машино-места есть спрос. Наверное, это больше привлекает новых арендаторов, чем пустующая площадка.

— Другим водителям рекомендую оценивать стоянки по освещенности в темное время суток, — делится советом наш герой. — Фары в замкнутом пространстве не всегда эффективны.

«На большинство паркингов мне бесполезно ездить»

Последний на сегодня герой — водитель грузового Mercedes-Benz Sprinter. На бусике Камран много передвигается по Минску, поэтому хорошо знаком с проблемой парковки для автомобилей такого класса.

Подъехав к шлагбауму, он сразу столкнулся с трудностью: «рост» Mercedes-Benz нашего героя явно превышал два метра — допустимую высоту проезда на стоянку.

— На большинство паркингов мне вообще бесполезно ездить. Высота моего низкого «Спринтера» — 2,75 м, а того, на котором я сегодня приехал, — почти три метра, — делится наболевшим Камран. — То же самое можно сказать о длине: когда размещаешь авто на стандартном парковочном месте, какая-то часть машины все равно выступает за его границу. Получается, ты или торчишь, или занимаешь сразу два места.

— Низкий бус, который у меня есть, без проблем заезжает на некоторые подземные паркинги, а этот ни за что не пролезет. На мой взгляд, максимальная высота должна быть три метра — выше уже не так много автомобилей. Если данного размера будет хотя бы первый этаж, то желающие занять его точно найдутся. Еще думаю, что владельцы микроавтобусов однозначно окупали бы подходящие для их авто парковочные места в центре города — там тоже вечная проблема оставить большую машину.

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Попрощавшись с последним героем, мы стали подводить итоги эксперимента. По нашему мнению, он удался: хотя в течение него Mazda 3 села на «брюшко», назвать это недостатком сложно — все-таки у стенс-автомобилей экстремально маленький дорожный просвет. Унывать из-за того, что микроавтобус не прошел по высоте, тоже не стоит: многоуровневые парковки такого типа рассчитаны на среднестатистического жителя ЖК, а не на представителей сферы грузоперевозок. Хотя в будущем, кажется, архитекторы станут учитывать это при проектировании.

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