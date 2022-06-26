Под Мелитополем солдаты РФ устроили стрельбу по пьяным кадыровцам, напавшим на их блокпост
- 26.06.2022, 11:07
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Известно о нескольких раненых.
Российские военные открыли огонь по кадыровцам в Мелитополе, нанеся нескольким из них ранения. Чеченцы находились в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.
По данным журналистов, инцидент спровоцировали кадыровцы. Употребив алкогольные напитки, они напали на блокпост россиян, бросив в него дымовой шашкой. В ответ солдаты РФ начали стрелять в «соотечественников», в результате чего несколько из них были госпитализированы.
Конфликт между российскими военнослужащими и кадыровцами – не первый в рядах оккупантов. Известно о схожих ситуациях в Херсонской области, где чеченцы неоднократно устраивали драки и перестрелки с бурятами. Таким образом, они пытаются добиться влияния на временно захваченных территориях Украины.