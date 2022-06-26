В Германии хотят упростить трудоустройство водителей грузовиков из Беларуси 1 26.06.2022, 11:09

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Депутаты от блока ХДС/ХСС представили три нововведения.

Немецкие депутаты от блока ХДС/ХСС призвали реформировать закон «О квалификации профессиональных водителей», чтобы восполнить нехватку кадров в автотранспортной отрасли. Изменения, в том числе, касаются и водителей грузовиков из Беларуси, пишет belmarket.by.

Политики представили три нововведения, которые, по их мнению, должны привлечь профессиональных водителей из стран, не входящих в Европейский союз. Новые правила будут распространяться на граждан Беларуси, России, Украины, Черногории, Боснии и Герцеговины, Сербии, Турции.

Депутаты предложили упрощенную процедуру замены иностранных водительских удостоверений на немецкие. Это правило будет распространяться на граждан перечисленных выше стран, которые имеют права на управление грузовиками и автобусами.

Также парламентарии предлагают унифицировать стандарты обучения в ЕС и изменить экзамены для получения начальной квалификации. Вопросы должны быть переведены на другие языки, что позволит людям, не владеющим немецким, «войти» в профессию. К этому же призывают перевозчики в других европейских странах.

Третий пункт предусматривает снижение затрат на получение водительских прав категорий B, C и C+Е. Кроме того, политики хотят сократить количество часов теории и практики для тех, кто получает категорию D, сообщает портал trans.info.

По оценкам транспортной ассоциации BGL, на сегодняшний день в Германии не хватает около 80 тысяч водителей грузовиков. Ежегодно около 30 тысяч дальнобойщиков уходят на пенсию, и только 15-20 тысяч молодых людей поступают на работу в этой профессии.

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